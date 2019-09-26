BAE'nin ilk astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı

Mansouri, fırlatmadan önce, “Bugün ülkemin hayallerini ve amaçlarını tamamen farklı bir boyuta taşıyorum. Allah bana bu görevde başarı nasip etsin” dedi.
Uzay aracının altı saatlik bir yolculuğun ardından bu sabaha karşı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) vardığı belirtildi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Twitter hesabından ekibin istasyona giriş anına dair video paylaştı.
After a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station, three Earthlings opened the hatch to their new home at 6:12pm ET. Watch the crew being welcomed aboard our orbiting laboratory and ask questions using #AskNASA: https://t.co/YqjHuhFtPX pic.twitter.com/VBm3g8LRlL— NASA (@NASA) September 25, 2019
Hazza El Mansouri’nin UUİ yolculuğu ülkesinde de merakla takip edildi. Dubai’de toplanan ve ellerinde BAE bayrakları taşıyan kalabalık Mansouri’nin UUİ’ye varmasını alkışlarla kutladı. Mansouri, ‘ulusal kahraman’ gibi anıldı. Dünyanın en yüksek gökdeleni kabul edilen Burç Halife’ye de Mansouri’nin resmi yansıtıldı.
Uzayda sekiz gün geçirecek olan Mansouri, UUİ’deki ilk BAE’li ve Arap astronot, ancak ilk Müslüman değil.
Eski savaş pilotu olan Hazza El Mansouri, 4 bin aday arasından bu önemli görev için seçilmişti.
Müslüman astronot son olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda nasıl ibadet edeceğine dair tartışmalar gündeme gelmiş, bu konuda BAE İslam otoriteleri özel bir rehber hazırlamıştı.
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