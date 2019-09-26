BAE'nin ilk astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot gönderen ilk Arap ülkesi olarak tarihe geçti. Ülkenin ilk astronotu olan Hazza El Mansouri uzayda 8 gün geçirecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotu olan Hazza El Mansouri’nin yanı sıra Rusya’dan kozmonot Oleg Skripoçka ile ABD’den astronot Jessica Meir’i taşıyan Soyuz MS-15 uzay kapsülü dün Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden yerel saat ile 19.57’de fırlatıldı.

Mansouri, fırlatmadan önce, “Bugün ülkemin hayallerini ve amaçlarını tamamen farklı bir boyuta taşıyorum. Allah bana bu görevde başarı nasip etsin” dedi.

Uzay aracının altı saatlik bir yolculuğun ardından bu sabaha karşı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) vardığı belirtildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Twitter hesabından ekibin istasyona giriş anına dair video paylaştı.

After a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station, three Earthlings opened the hatch to their new home at 6:12pm ET. Watch the crew being welcomed aboard our orbiting laboratory and ask questions using #AskNASA: https://t.co/YqjHuhFtPX pic.twitter.com/VBm3g8LRlL — NASA (@NASA) September 25, 2019

​Hazza El Mansouri’nin UUİ yolculuğu ülkesinde de merakla takip edildi. Dubai’de toplanan ve ellerinde BAE bayrakları taşıyan kalabalık Mansouri’nin UUİ’ye varmasını alkışlarla kutladı. Mansouri, ‘ulusal kahraman’ gibi anıldı. Dünyanın en yüksek gökdeleni kabul edilen Burç Halife’ye de Mansouri’nin resmi yansıtıldı.

KARIM SAHIB Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotu Hazza El Mansouri’nin resmi dünyanın en yüksek gökdeleni kabul edilen Burç Halife'ye yansıtıldı.

Uzayda sekiz gün geçirecek olan Mansouri, UUİ’deki ilk BAE’li ve Arap astronot, ancak ilk Müslüman değil.

Daha önce Suudi Arabistanlı Sultan bin Selman El Suud, 1985’te ABD’nin uzay aracıyla yolculuk yapan ilk Arap olmuştu. Bundan iki yıl sonra Suriye’den hava kuvvetleri pilotu Muhammed Faris, dönemin SSCB’sine ait Mir uzay istasyonunda bir hafta geçirmişti.

Eski savaş pilotu olan Hazza El Mansouri, 4 bin aday arasından bu önemli görev için seçilmişti.

Müslüman astronot son olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda nasıl ibadet edeceğine dair tartışmalar gündeme gelmiş, bu konuda BAE İslam otoriteleri özel bir rehber hazırlamıştı.