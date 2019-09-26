İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 703 parça kurtarıldı

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 19 - 25 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu, Beykoz, Fatih ve Ümraniye'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 695'i sikke 703 parça tarihi eser ele geçirildi.
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Amisos definesi olarak adlandırılan sikkeler
Eserler arasında, Amisos definesi olarak adlandırılan sikkelerin bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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