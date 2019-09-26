Araştırma: Siyaset insanı hasta ediyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre politikanın insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi var. Araştırmada özellikle ABD’deki 2016 Başkanlık seçimleri kampanya döneminin toplumu nasıl böldüğü mercek altına alındı.
Nebraska-Lincoln Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya katılanların yüzde 40’ı politikanın kendilerinde strese neden olduğunu ifade etti. Her beş kişiden biri, politika yüzünden uyku sorunu yaşadığını vurguladı.
Araştırmaya katılanların yüzde 20’si siyasi görüş ayrılığı sebebiyle arkadaşlık ilişkisinin bozulduğunu bildirdi. Yine her beş kişiden biri siyaset nedeniyle kendini yorgun hissettiğini dile getirirken, yüzde dörtlük bir kesim ise siyaset yüzünden intihar etme düşüncesine kapıldığını söyledi.
SOL GÖRÜŞLÜLER DAHA FAZLA STRES ALTINDA
Ankete katılanların yüzde 11.5'i siyasetin beden sağlıklarına zarar verdiğini dile getirirken, yüzde 31.8’lik bir grup, medyada kendi siyasi görüşlerine aykırı fikirler savunulduğunda 'delirdiğini' belirtti. Yüzde 29.3'lük bir kesim ise siyaset sebebiyle kontrolünü kaybettiğini itiraf etti.
Siyaset Bilimci Kevin Smith ve diğer araştırmacılar siyasetin insanların bedensel ve ruhsal sağlığına etkisini inceleyen söz konusu araştırmanın bir ilk olduğunu ve gelecekte bu çalışmayı, kapsamını genişleterek tekrarlamayı düşündüklerini duyurdu.
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