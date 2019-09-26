Çalıntı tabut, anavatanı Mısır’a dönüyor

ABD, çalıntı olduğu ortaya çıkan 2100 yıllık Nedjemankh tabutunu anavatanı Mısır’a iade etti.

Üst düzey rahip Nedjemankh'a ait olan tabut, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilendikten sonra Mısırlı yetkililere teslim edildi.

New York'taki teslim töreninde konuşan Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, tabutun aynı uluslararası ekip tarafından yağmalanan 100 kadar eserden biri olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ise, “Bu sadece Mısırlılar için de, ortak insani mirasımız için” yorumunu yaptı.

Tabut, 2020’de Mısır’da görücüye çıkarılacak.

Altın kaplamalı tabut, 2011 yılında çalınarak Mısır dışına çıkarılmıştı. Milattan önce 1. yüzyıla tarihlenen tabut, önce Almanya’ya getirilmiş sonra da Fransa’ya taşınmıştı.

Tabut, Parisli bir sanat tüccarı tarafından ABD’ye götürülerek, sahte belgelerle New York Metropolitan Sanat Müzesi'ne 4 milyon dolara satılmıştı.