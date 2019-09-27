Deprem sırasında kesintisiz iletişim kurmayı sağlayacak mobil uygulamalar

Milliyet’in "Telefon araması dışında hangi uygulamalarla iletişim sağlayabiliriz" sorusunun cevabını aradığı haberine göre aslında telefon aramaları dışında internet erişimine sahipken ya da değilken iletişim sağlayan uygulamalar da var.
Haberde böyle durumlarda kullanılacak en iyi mobil uygulamalar şöyle sıralandı:
Firechat
Bridgefy
İnternet ve şebeke erişiminin olmadığı yerlerde yalnızca Bluetooth ile 100 metre yakınınızdaki kişilerle iletişim kurmanıza yarıyor.
MeshTalk
Oppo markasının geliştirdiği bir teknoloji. WiFi ya da şebeke olmadan 3 km'lik alan içerisinde fotoğraf, video ve metin göndermenizi sağlıyor.
Voxer
WiFi yani internet bağlantısı üzerinden telefonunuzu telsize çevirir ve etrafınızdaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.
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