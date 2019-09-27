Okul öncesi çocuklarına yapılan test, internet kullanıcılarını şaşkına çevirdi

Bir okul öncesi öğretmeni, çocukların İngilizce kitabındaki bir bulmacayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Ancak kullanıcılar, çözmek için İngilizce bilmeye dahi gerek olmayan söz konusu basit bulmacayı çözmekte epey zorlandı.

Sosyal medyada @amldrss kullanıcı adını kullanan bir okul öncesi öğretmeni, öğrencilerinin ödevine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım, kısa sürede Twitter kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

got this from fb, lama tengok, baru faham 😂 pic.twitter.com/I7Be9yAPK7 — Kema (@amldrss) September 20, 2019

​Paylaşılan görseldeki kitapta sayfanın bir tarafında İngilizce kelimeler, diğer tarafında ise geometrik şekiller yer alıyordu. Öğrencilerden beklenen ise, iki taraftaki kutucukları birbirleriyle eşleştirmeleriydi.

Ancak pek çok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu bulmacayı çözmekte zorlandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Anaokulu çocukları bile benden daha akıllı, ağlıyorum” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise, “Yaşlanmışım” notunu düştü.

“2002 doğumluyum, ancak kendimi cahil bir büyükanne gibi hissediyorum” yorumunun da yapıldığı sosyal medyada kullanıcılar, bulmacanın yanıtının açıklanmasını talep ettiler.

Kimi sosyal medya kullanıcıları ise sorunun oldukça basit olan çözümünü diğer kullanıcılarla paylaştılar.

​Aslında bulmacayı çözmek için İngilizce bilmeye gerek yoktu.

Sağ taraftaki kutucuklarda yer alan geometrik şekiller, soldaki kelimelerin etraflarından çizildiklerinde oluşturduğu şekilleri temsil ediyordu. Bu sebeple de bulmacayı çözebilmek için, yalnızca kelimeleri geometrik şekillere dönüştürmek gerekiyordu. Bu sebeple de ‘pen’ kelimesi, görünüş olarak ilk geometrik şekle benzediğinden onunla eşleştirilecekti.