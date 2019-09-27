'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı

Ailesi paraya sıkıştığı için kaplumbağasını satışa çıkarmak zorunda kalan Aleksey, futbol skorlarını tahmin edebilen eşsiz kaplumbağasını satın alacak olan sahibinin çok kısa bir süre içerisinde ödediği parayı geri kazanacağını iddia etti.
Aleksey’in iddiasına göre kahin kaplumbağa, önüne rekabet edecek olan futbol takımlarının yazılı olduğu kâğıtlar koyulduğu takdirde kazanacak olan takımı seçebiliyor.
Yerel basına yaptığı açıklamada Aleksey, “Sistem oldukça basit işliyor. Mücadele edecek olan takımların isimlerini bir kâğıdın üzerine yazıp yere koyuyorsunuz, ardından kaplumbağa kazanacağını bildiği takımın yazılı olduğu kâğıda doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.
Aleksey, geleceği gören evcil kaplumbağasının yardımıyla geçtiğimiz baharda futbol bahisleri üzerinden 100.000 ruble (yaklaşık 9 bin Türk lirası) kazandığını da ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)