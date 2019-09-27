'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor

Limca Rekorlar Kitabı'na 'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' olarak giren ve Delhi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 59 yaşındaki Rita, yetkililer tarafından sıvı diyetine sokuldu ve sağlık durumu yakından izleniyor. Hint medyasına göre, şempanzenin durumu temmuz ayından beri kötüye gidiyordu.

'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' unvanına sahip, 59 yaşındaki dişi şempanze 'Rita'nın sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi.

Şempanze için özel bir diyet ve ekstra bakım uygulayan yetkililer, 'Rita'nın sağlığının temmuz ayından bu yana kötüye gittiğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre yetkililer, şempanze hakkında şunları söyledi:

"Rita, 27 Temmuz'dan beri pek iyi durumda değil. Yaşı en sonunda onu gafil avlamış görünüyor. Düzgün bir şekilde yemek yemiyor. Etrafta fazla dolaşmıyor. Ona düzenli olarak vitaminlerini, minerallerini, karaciğer toniklerini ve demir takviyesi şurubunu veriyoruz. 27 Temmuz'dan beri meyve suyu, hindistan cevizi suyu, öğütülmüş badem ve cevizli süt diyeti yapıyor."

1960'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğan Rita, 1990'da Hindistan'a getirildi ve 'Asya'daki en yaşlı şempanze' olarak Limca Rekorlar Kitabı'na girdi.

National Zoological Park, New Delhi received the Limca Book of Records for Chimpanzee Rita, an inmate of Delhi Zoo as India's oldest Chimpanzee, said Renu Singh, director, National Zoological Park, New Delhi. @AmitabhYash pic.twitter.com/01Oic290xu — Rajeev Mullick (@rmulko) March 15, 2019

Sağlıklı bir şempanze, ortalama olarak yaklaşık 40 yıllık bir ömre sahip olması gerekiyor.

58. doğum günü için Delhi Hayvanat Bahçesi, şempanzeye en sevdiği yiyecekler olan bal ve fındık ve izlemesi için bir televizyon vermişti.