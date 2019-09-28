Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

ABD'de Washington-San Francisco seferini gerçekleştiren United Havayolları'na ait yolcu uçağında, kadın bir yolcu tuvalette mahsur kaldı.
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Havada yaşanan paniğin ardından yolcu uçağı Denver Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.
Havayolu tarafından yapılan açıklamada tuvalette yaklaşık 1 saat mahsur kalan kadın yolcu, uçak acil iniş gerçekleştirmesinin ardından mahsur kaldığı tuvaletten kurtarıldı.
Kadının yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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