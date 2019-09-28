Japonya Havayolları, bebek ağlamasından rahatsız olanlara ayrı bilet satmaya başladı

Japonya Havayolları'nın yeni sistemi, bilet almak isteyen yolculara bebekler için ayrılmış koltukları gösteriyor ve böylece bebeklerden uzak olmak isteyen birisi koltuğunu ona göre seçebiliyor.

Japonya Havayolları'nın geliştirdiği yeni bir sistem sayesinde bilet alınan yerin bebek ağlamasına maruz kalma riski tahmin edilebilecek ve ona göre koltuk seçilebilecek.

Webtekno'nun aktardığına göre, yeni sistemin çalışabilmesi için karmaşık ve yüksek maliyetli çalışmalar gerekmiyor. Sistem, 8 gün ile 2 yaş arası bebekler için alınan biletleri ayrı bir şekilde damgalıyor. Daha sonra Japonya Havayolları'ndan bilet almak istenecek olursa, koltuk seçim ekranında bebeklerin hangi koltuklarda yer aldığı gösteriliyor.

Bu sistem, şu anda verimli çalışıyor olsa da bazı noktalarda sıkıntılar yaşanıyor. Sistem, yalnızca Japonya Havayolları'nın internet sitesinden bebekler için ayrılan yerleri gösteriyor. Dolayısıyla birisi, bebeğinin ve kendisinin biletini farklı bir siteden aldıysa bebek ikonu görünmüyor.

Ayrıca bir koltuk aldıktan sonra yanınıza bebeği olan birisinin oturmaması da garanti değil. Bebeklerin ebeveynleri ise sıcak su şişeleri, kiralık bebek arabaları ve bebek bezi değiştirme yerleri gibi hizmetlere sahip oluyorlar.