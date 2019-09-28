Artvin Borçka'da gece boyu etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu.

Artvin Borçka'da gece boyunca etkili olan yağış, sele ve heyelana neden oldu.

Dere taşması nedeniyle Borçka - Hopa karayolunun ise tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi

Bütün ekiplerimizle teyakküz halindeyiz, can kaybı yok ancak maddi kayıplar söz konusu. Şu anda müdahale yapılıyor, kontrol altına alınmış durumda. Yağmur böyle devam ederse gerekli önlemleri artırmaya devam edeceğiz. Gece 2'den sonra başlayan yağmur şiddetiyle devam ediyor.

Bölgede ufak çaplı heyelanlar oluyor fakat yalnızca bir eve heyelan arkadan girip ön taraftan çıkmış, ancak orada yaşayanlar köyle oldukları için can kaybı yok."

Borçka'da sel ve heyelan: Taşan dere karayolunu kapattı https://t.co/AQrlbKj45J pic.twitter.com/p0nT2EniAe — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 28, 2019

​