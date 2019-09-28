Üçüncü Spider Man filmi resmen geliyor: Sony ve Disney anlaştı

Sony ve Disney, Örümcek Adam konusunda yeni bir anlaşmaya vardı. Spider-Man, Marvel Sinematik Evreni'nde kalmaya devam edecek.

Disney ve Sony'nin 'Örümcek Adam' anlaşmazlığı kısa sürdü. İki şirket tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre Spider-Man, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) bir parçası olmaya devam edecek.

Spider-Man: Homecoming serisinin üçüncü filmi için Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige'nin önderliğinde resmi hazırlıklar başlamış durumda. Ünlü aktör Tom Holland yine başrolde yer alacak.

Spider-Man'in Marvel Sinematik Evreni'nden ayrılacağını ilk kez geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlerde ortaya çıkmıştı. Deadline tarafından yapılan haberde Disney ve Sony'nin Spider-Man filmlerinden elde edilen gelirin paylaşımı konusunda uzlaşmaya varamadığı ve bunun sonucunda Spider-Man anlaşmasının sona erdiği belirtilmişti. Bu konu daha sonra iki şirket tarafından da onaylandı.

Aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından şimdi Sony ve Disney tekrar anlaşmaya varmış durumda. Variety'nin haberine göre Disney, bir sonraki filmin gişe hasılatının %25'ini alacak. Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Disney'in %50 gibi büyük bir pay istediği belirtiliyordu. Yani orta bir noktada buluşulmuş gibi görünüyor. Disney ayrıca filmin bütçesinin de yine %25'ini karşılayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kevin Feige,"Spidey'in MCU'daki macerasının devam edecek olmasından dolayı gerçekten de çok heyecanlıyım. Örümcek-Adam, dünyanın her tarafında farklı seyirci türlerine ve farklı yaş gruplarına ulaşabilen güçlü bir ikon. Ayrıca sinematik evrenler arasında geçiş yapabilme gibi ilginç bir süper gücü de var. Sony'nin de kendi Spidey evrenini geliştirmesiyle beraber gelecekte ne tür sürprizler bizleri bekliyor bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Spider-Man filmi 6 Temmuz 2021'de sinemalarda olacak.