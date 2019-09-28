Üçüncü Spider Man filmi resmen geliyor: Sony ve Disney anlaştı

Spider-Man: Homecoming serisinin üçüncü filmi için Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige'nin önderliğinde resmi hazırlıklar başlamış durumda. Ünlü aktör Tom Holland yine başrolde yer alacak.
Spider-Man'in Marvel Sinematik Evreni'nden ayrılacağını ilk kez geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlerde ortaya çıkmıştı. Deadline tarafından yapılan haberde Disney ve Sony'nin Spider-Man filmlerinden elde edilen gelirin paylaşımı konusunda uzlaşmaya varamadığı ve bunun sonucunda Spider-Man anlaşmasının sona erdiği belirtilmişti. Bu konu daha sonra iki şirket tarafından da onaylandı.
Aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından şimdi Sony ve Disney tekrar anlaşmaya varmış durumda. Variety'nin haberine göre Disney, bir sonraki filmin gişe hasılatının %25'ini alacak. Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Disney'in %50 gibi büyük bir pay istediği belirtiliyordu. Yani orta bir noktada buluşulmuş gibi görünüyor. Disney ayrıca filmin bütçesinin de yine %25'ini karşılayacak.
Yeni Spider-Man filmi 6 Temmuz 2021'de sinemalarda olacak.
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