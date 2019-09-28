Pakistan'ın 'Kim Kardashian'ını öldüren abisine müebbet kararı

The Independent gazetesinin haberine göre mahkeme, Pakistan'ın Kim Kardashian'ı olarak ünlenen Baloch’u öldüren abisi Muhammad Waseem’e 3 yıl süren davanın ardından cinayetten müebbet hapis cezası verdi.

Mahkemenin bu kararı, Waseem’in kız kardeşini 2016’da uykusunda boğarak öldürmesini takip ediyor. Cinayeti işleyen Waseem, tutuklandıktan sonra polislerin eşliğinde verdiği basın toplantısında suçunu itiraf etmiş, kardeşinin davranışlarından utandığını, yaptıklarının hoşgörüyle karşılanamaz olduğunu ve ailesinin şerefini korumak için öldürdüğünü söylemişti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Waseem’in avukatı, kararı temyiz edeceklerini belirtti.

Davada adı geçen diğer 6 kişi ise suçsuz kabul edildi.

Gerçek adı Fouzia Azeem olan 1990 doğumlu Qandeel Baloch, model, oyuncu, şarkıcı, sunucu ve internet fenomeni olarak tanınıyordu. Üniversite mezunu ve 7 dil konuşabilen genç kadının Twitter'da 40 bin, Instagram'da 124 bin ve Facebook'ta 700.000 takipçisi olduğu için kendisine "Pakistan'ın Kim Kardashian'ı" deniyordu.

Baloch paylaştığı seksi fotoğraflarıyla Pakistan'ın muhafazakâr toplum yapısına meydan okuyordu. ‘Batılı’ tarzda fotoğraf paylaşımları, Pakistan'ın ahlaki normlarına aykırı olduğu için eleştiriliyordu.