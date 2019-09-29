Yaşlılığın kanser oluşumunu engellediği ortaya çıktı

Liverpool Üniversitesi’nden bir grup bilimci, fizyolojik yaşlılığın bazı durumlarda kötü huylu tümörlerin gelişmesini engelleyebildiğini ortaya koydu.

Aging Cell dergisinde yayınlanan araştırmanın bulguları, fizyolojik yaşlılığın bazı durumlarda kötü huylu tümörlerin gelişmesini engelleyebildiğini gösterdi.

Yaşlılıkta insan vücudunda olan değişiklikleri onkolojik vakalarda meydana gelen genetik değişikliklerle karşılaştıran araştırmacılar, yaşlı birinin organizmasında oluşan süreçlerin belli ölçüde birbirini nötrleştirdiği sonucuna vardı.

Çalışmanın sonuçlarına göre dokuların yaşlanması sadece yeni mutasyonların oluşmasını engellemekle kalmayıp, aynı zamanda mutasyona uğrayan hücrelerin bölünmesini de yavaşlatıyor ve böylelikle onkolojik hastalığın gelişimi önemli ölçüde zorlaşmış oluyor.

Uzmanlar, araştırmada elde edilen bulguların yaşlılıkta kanser vakalarının sayısındaki azalmayı açıkladığını ifade ediyor.