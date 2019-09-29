Acemi sürücünün park yerindeki bariyerle mücadelesi kameraya yakalandı

Kırım’ın Sivastopol kentinde 20 Eylül’de yaşanan olayda, elektronik cihazdan biletini alan sürücü, bariyerin açılmasıyla çıkış rampasına doğru ilerledi. Trafiğe karışmadan önce kısa bir süre bekleyen sürücü bir anda geri vitese takarak bariyere doğru çarptı. Aracın çarpmasıyla bariyer kırıldı, ancak yerinden tamamen çıkmadı.
Driver impales his car on a parking gate and we are still scratching our heads in disbelief! pic.twitter.com/JMj3CcqWl6— RT (@RT_com) September 29, 2019
Bariyeri aracından uzaklaştıran sürücü yoluna devam etmese niyetlendi ancak aracın hareket etmesiyle tekrar içeri giren bariyer bu kez kırıldı. Sürücü de camından içeri giren bariyerle birlikte park yerinden ayrıldı.
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