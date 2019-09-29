Aylan bebeğin babası, göçmen kurtarma gemisinde çalışacak

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan 45 yaşındaki Abdullah Kurdi, böyle bir gemi olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Deutsche Welle'nin aktardığına göre Kurdi, şu an Erbil'de yaşadığını ve yönettiği bir dernekle sığınmacı kamplarındaki çocuklara yardım etmeye çalıştığını söyledi.
'BENİM ALAMADIĞIM YARDIMI VERECEĞİM'
Gazeteye yaptığı açıklamada yeniden evlendiğini ve bir bebek beklediklerini de söyleyen Abdullah Kurdi, "Oğlum doğar doğmaz, ben de gemiye çıkıp sığınmacıları kurtaracağım. Onlara benim alamadığım yardımı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Abdullah Kurdi ve ailesini Bodrum'dan Kos'a taşıyan şişme bot Eylül 2015'te alabora olmuştu. Olayda Abdullah Kurdi'nin eşi ve iki çocuğu boğularak hayatını kaybetmişti.
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