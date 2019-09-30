Yarışmayı, Hatay'dan katılan Neşat Ataş'a ait güvercin birinci tamamladı. Dereceye giren kuşların sahiplerine kupa ve para ödülü verildi.
Organizasyon sorumlusu Ayhan Sinnep yaptığı açıklamada, Şırnak'tan gökyüzüne salınan güvercinlerin 490 kilometre mesafe katettiğini söyledi.
Hatay'da ilk kez böyle bir organizasyon yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Sinnep, ''Yarışlara Türkiye'nin tüm illerinden katılım sağlandı. 170 kişinin 500 posta güvercini ile katıldığı yarışı 104 güvercin tamamladı." dedi.
Sinnep, yarışları geleneksek hale getirmek istediklerini ifade etti.
Posta güvercinleri yarışmada Şırnak'tan Hatay'a 490 kilometre yol kat etti https://t.co/8zOejFntMd pic.twitter.com/Rnj5w6WDYJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 29, 2019
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