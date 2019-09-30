Hindistan'da leoparlar 3 fil ve 2 kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde leopar saldırısı sonucu 3 fil ve iki tarım işçisi hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, yetkililer, eyaletin Amreli bölgesinde ormanlık alandaki bir köyde iki kişinin leopar saldırısına uğradığını belirtti.

Yetkililer, akraba oldukları belirtilen tarım işçilerinin uyudukları sırada yırtıcı hayvanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini ve cesetlerinin bu sabah bulunduğunu bildirdi. Hayvanın yakalanması için köy civarında kafesler kurulduğu aktarıldı.

Aynı bölgede bir gün önce de 5 yaşındaki bir çocuk, leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Hindistan'da 2015 ila 2018 arasında, filler ve insanların karşı karşıya geldiği olaylarda bin 713 kişinin hayatını kaybettiği, elektrik çarpması, kaçak avcılık, tren kazası ve zehirlenme gibi sebeplerle de 374 filin telef olduğu belirtildi.