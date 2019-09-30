Boğazını kestiği taksici tarafından kovalanan gaspçı linç girişimine uğradı

GASPÇIYI KOVALADI
Gaspçının kaçtığını gören ticari araç sürücüsü Anık, boğazından akan kanlara aldırış etmeden şahsın peşinden koştu. Ticari taksi sürücü bir süre sonra yere yığılırken, durumu gören vatandaşlar gaspçıyı yakalayarak linç etmek istedi. Anık, sokak içerisinde bulunan başka bir taksi tarafından ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
GASPÇIYI LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, sokak içerisinde vatandaşlar ise yakalanan gaspçıyı linç etmek istedi. Tam bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri gaspçıyı alarak vatandaşların linç girişimini engelledi. Gözaltına alınan gaspçı polis merkezine götürüldü. Olay yerinde vatandaşları sakinleştiren polis ekipleri ticari taksi üzerinde incelemelerde bulundu.
'BIÇAK YAKALANDI'
'BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ'
Bir diğer görgü tanığı Özcan Demir ise taksicinin bağırarak, "Taksici şuraya kadar bağırarak yürüdü. 'İmdat beni kurtarın' dedi. Ondan sonra 'Paramı çaldı' dedi. Ardından taksiciyi alıp götürdüler, çocuğu da ilerde yakaladılar. Afgan olduğunu söylediler. Taksicinin giderken boğazını tuttuğunu gördüm" ifadesini kullandı.
Ticari taksi sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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