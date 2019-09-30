Spor malzemeleri üreten şirketin reklam panosunda 9 saat boyunca porno yayınlandı: Şirket özür diledi

Asics şirketinin Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bulunan ve 'şirketin en iyi şubesi' olarak bilinen mağazasında 9 saat boyunca porno film yayınlandı.

BBC’nin haberine göre; pornografik içeriğin pazar günü çalışanların işe başladığı 10.00’a kadar yaklaşık dokuz saat ekranda gösterildiği belirtildi.

Japon firması, internet korsanlarının sisteme girdiklerini ve pornografik videonun bu şekilde yayınlandığını duyurdu. Asics’ten yapılan açıklamada, "Bunu görmüş olabilecek herkesten özür dileriz" ifadesi yer aldı.

Facebook’tan yayınlanan mesajda, "Donanım ve online güvenlik tedarikçilerimizle böylesi bir şeyin tekrar yaşanmaması için çalışıyoruz" bilgisi de yer aldı.