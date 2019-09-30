Greta Thunberg'in 'Death Metal' versiyonu viral oldu: Şu andan itibaren sadece Death Metal yapacağım

Greta'nın konuşması dünya çapında çok sayıda insan tarafından paylaşılırken, 'Suaka' isimli trash metal grubu gitaristi müzisyen ve YouTuber John Mollusk tarafından hazırlanan bir uyarlama da 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Mollusk'un 'Greta Thunberg İsveç Death Metal söylüyor' başlığıyla yayınladığı videoda, Thunberg'in BM'de yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine metal müzik altyapısı ve 'death vokal' yerleştirildi.
Söz konusu uyarlamayla ilgili olarak Rolling Stones'a konuşan Mollusk şunları söyledi:
"Konuşmasını gördüğümde, tutku ve öfkesinden çok etkilendim. Ve konuşmasında seçtiği sözler Entombed, Gojira, Gates, Sepultura gibi sevdiğim metal müzik gruplarındaki karanlığı anımsattı.
Hello Twitter! I made this video and it went viral. https://t.co/yJuVIBbAfb— John Mollusk (@JohnMollusk) September 28, 2019
Sanırım Thumberg'in acımasız sözlerini bir metal şarkısına çevirmekten başka özel bir niyetim yoktu. Benim kişisel duruşum, bireylerin çevremizi korumak ve korumak için çaba sarf etmeleri gerektiği yönünde."
Thunberg de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuşmasıyla iligli hazırlanan uyarlamayı 'onaylayarak' "İklim olayını bırakıyorum. Şu andan itibaren yalnızca death metal yapacağım" ifadelerini kullandı.
I have moved on from this climate thing... From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2019
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