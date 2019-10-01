Müzik dinlerken uyuyakalan genç kız, yatağında ölü bulundu

Kazakistan’ın Bastobe bölgesindeki bir köy evinde yaşayan 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, yatağına müzik dinlediği telefonuyla girdi. O esnada uyuyakalan genç kız, sabah yatağında ölü bulundu. Ölüm gerekçesi olarak, başına oldukça yakın bir yerde konumlanmış olan telefonun bataryasının patlaması gösterildi.

Polisin açıklamalarına göre, genç kızın başucunda bulunan telefon sarja takılıydı. Yapılan incelemeler sonucunda, genç kızın bataryanın patlaması sonucu başından aldığı ciddi yaralardan ötürü yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Girl, 14, dies when her phone explodes on her pillow after she went to sleep with it plugged into a charger in Kazakhstan https://t.co/MSi4zWjyvY — Daily Mail Online (@MailOnline) September 30, 2019

Adli tıp uzmanları şarja takılı olan telefonun bataryasının aşırı ısınması neticesinde patladığını doğruladı.

Olay ‘talihsiz bir kaza’ olarak nitelendirilirken, telefonun markası açıklanmadı.

Abzalbek’in en yakın arkadaşı olan 15 yaşındaki Ayazhan Dolaşeva, “Yaşananlara hâlâ inanamıyorum. Alua sen benim en yakın arkadaşımdın, -çocukluğumuzdan beri birlikteydik. Seni kaybetmek benim için çok zor. Seni çok özlüyor olsam da, beni sonsuza dek terk ettin” ifadelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.