Endonezyalı yetkililerin 'koruma' planı: Sadece cüzdanı kabarık olanlar Komodo ejderlerini görebilecek

Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya, “Park kapalı kalmayacak. Onu dünya çapında bir tatil noktasına çeviriyoruz” açıklamasında bulundu.
VALİ: BENCE GAYET UCUZ
Laiskodat, “Sadece cüzdanları kabarık olan insanların Komodo ejderlerini görmelerine izin verilecek. Parası olmayanlar parkı ziyaret etmemeli çünkü burası spesifik olarak olağanüstü insanların ihtiyacını karşılıyor” yorumunu yaptı.
Daha önce geçerli olan kurallara göre adayı ziyaret etmek isteyen turistler 10 dolar ödüyordu. Laiskodat, geçen yıl bu rakamı 500 dolara çıkarmak istemiş, bu talep tartışma yaratmıştı.
BAKANA GÖRE ‘TEHLİKE YOK’
Ancak Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya, Komodo ejderi nüfusunun stail olduğunu dolayısıyla bir tehlike bulunmadığını savundu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan adada resmi rakamlara göre 1727 Komodo ejderi yaşıyor. Geçen yıl 176 bin kişinin adayı ziyaret ettiği belirtiliyor.
Dünyanın en büyük kertenkele çeşidi olan Komodo ejderleri 3 metre uzunluğa ve 70 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Salyalarında çoğu tehlikeli 50'den fazla çeşit bakteri bulunuyor.
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