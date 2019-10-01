Endonezyalı yetkililerin 'koruma' planı: Sadece cüzdanı kabarık olanlar Komodo ejderlerini görebilecek

Komodo ejderlerine ev sahipliği yapan Endonezya’nın Komodo Adası, hem hayvanları hem de çevreyi korumak adına verdiği ziyareti yasaklama kararından vazgeçti. Yetkililer bunun yerine yıllık 1000 dolarlık bir tutarla ‘üyelik sistemi’ başlattı.

Komodo ejderlerinin ve çevrenin kitlesel turizmden olumsuz etkilendiğini düşünen Endonezyalı yetkililer, Komodo Ulusal Parkı’nı turizme tamamen kapatma kararından vazgeçti. Bunun yerine ziyaretçi sayısını ‘sınırlamayı’ düşünen yetkililer, adaya giriş ücretlerini de artırmaya karar verdi.

Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya, “Park kapalı kalmayacak. Onu dünya çapında bir tatil noktasına çeviriyoruz” açıklamasında bulundu.

VALİ: BENCE GAYET UCUZ

Dahası ‘üyelik sisteminin’ geçerli olacağını belirten bölgenin Valisi Viktor Bungtilu Laiskodat ise, “İnsanlar bir yıl için 1000 dolar ödeyerek üye olabilir. Bence bu gayet ucuz” dedi.

Laiskodat, “Sadece cüzdanları kabarık olan insanların Komodo ejderlerini görmelerine izin verilecek. Parası olmayanlar parkı ziyaret etmemeli çünkü burası spesifik olarak olağanüstü insanların ihtiyacını karşılıyor” yorumunu yaptı.

Daha önce geçerli olan kurallara göre adayı ziyaret etmek isteyen turistler 10 dolar ödüyordu. Laiskodat, geçen yıl bu rakamı 500 dolara çıkarmak istemiş, bu talep tartışma yaratmıştı.

BAKANA GÖRE ‘TEHLİKE YOK’

Endonezyalı yetkililer, Komodo Ulusal Parkı’nın 2020’den itibaren ziyarete kapalı olacağını duyurmuştu. Buna çevre ve hayvanların tehdit altında olması gerekçe gösterilmişti.

Ancak Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya, Komodo ejderi nüfusunun stail olduğunu dolayısıyla bir tehlike bulunmadığını savundu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan adada resmi rakamlara göre 1727 Komodo ejderi yaşıyor. Geçen yıl 176 bin kişinin adayı ziyaret ettiği belirtiliyor.

Dünyanın en büyük kertenkele çeşidi olan Komodo ejderleri 3 metre uzunluğa ve 70 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Salyalarında çoğu tehlikeli 50'den fazla çeşit bakteri bulunuyor.