Türkiye’de bir ilk: 20 bin yayın balığı üretildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TEGEM) tarafından desteklenen bir projede daha mutlu sona ulaşıldı. Yaklaşık 6 yıldır devam eden yayın balığını kitlesel olarak üretilmesi projesi çerçevesinde 20 bin yavru üretildi.
- Burdur Gölhisar Gölü’nden alınan anaç yayın balıklarından üretilen 20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak. Ağırlığı 20 ile 150 gram arasında değişen 2 bin yavru yayın balığı balıklandırılmak üzere Gölhisar Gölü’ne götürüldü.© DHA /
- Burdur Gölhisar Gölü’nden alınan anaç yayın balıklarından üretilen 20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak. Ağırlığı 20 ile 150 gram arasında değişen 2 bin yavru yayın balığı balıklandırılmak üzere Gölhisar Gölü’ne götürüldü.© İHA /
- Burdur Gölhisar Gölü’nden alınan anaç yayın balıklarından üretilen 20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak. Ağırlığı 20 ile 150 gram arasında değişen 2 bin yavru yayın balığı balıklandırılmak üzere Gölhisar Gölü’ne götürüldü.© İHA /
Türkiye çapındaki göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erkan, "2013 yılından itibaren yayın balığının kitlesel üretim çalışmalarına başladık. 6 yıllık sürede Burdur Gölhisar’dan anaç temini sonrası AR-GE çalışması tamamlandı. Bu yıl itibariyle kitlesel üretimle bir ilki başardık. Yaklaşık 20 bin adet Avrupa Yayın Balığını (Silurus glanis) üretmeyi başardık" dedi.
‘TÜM SULARA BIRAKMA HEDEFİ’
Bunun yanında 7 kaynağa daha yayın balığı bırakacaklarını dile getiren Erkan, "Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde koordinesinde balıklandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tam kontrolle bir üretim yaptık. Yavruların hayatta kalmasıyla ilgili bir sorun vardı. Uzman ekiplerimizi bu sorunu da çözdü. Önümüzdeki yıllarda aynı sazan da olduğu gibi yayın balığında da ülkesel bazda balıklandırma planımız var" şeklinde konuştu.
‘NESLİ TÜKENEN BİR TÜR’
Giderek azalan balık kaynaklarının dışarıdan takviye edilmediği sürece bitme noktasına gelebileceğini ifade eden Kanyılmaz, "Kırsalda yaşayan bir ekonomik kaynak azalmış olacak. Bakanlık olarak gençleri köyde tutmak, baba mesleğini sağlamak için ülke çapında balıklandırma yapıyoruz. Bu noktada yayın balığı önemli. Yayın balığı nesli sularımızda giderek tükenen bir tür haline geldi. 2010 yılında bin 200 ton civarındayken yılda avlanan miktar, 2017 yılında 360 tona düştü. Dolayısıyla yapmamız gereken kaynakların takviye edilmesidir" diye konuştu.
‘10 MİLYONLUK GELİR’
‘BALIKLANACAK YERLER’
Kanyılmaz, 20 bin yayın balığının Burdur Gölhisar Gölü’nün ardından Bursa İznik Gölü’ne, Kütahya Porsuk Barajı'na, Aydın’da Kemer Barajı'na, Eskişehir’de ve Ankara Hirfanlı'da baraj göllerine bırakılacağını sözlerine ekledi.
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