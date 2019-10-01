Yandex ve Güney Koreli Naver, bulut hizmetleri geliştirecek

Yandex.Bulut ve Güney Koreli Naver Business Platform (NBP), Rusya ve Güney Kore'de bulut hizmetleri geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

NBP Teknik Müdürü Kun Park, "Öncelikle, şirketlerimizin altyapısını kullanarak farklı coğrafi bölgelerde bulut hizmetlerimizi ve çözümlerimizi müşterek olarak sunabiliriz. Mevcut bulut hizmetlerinin geliştirerek hizmetlerimizi ve teknolojilerimizi de geliştirebiliriz. Böylece markalarımızı da teşvik edebiliriz" dedi.

Şirketlerden yapılan açıklamada, Yandex.Bulut ve NBP'nin birbirlerinin müşterilerine destek sunacağı, işbirliğinin Güney Koreli bilişimcilere Yandex.Bulut'u kullanarak Rusya'da aplikasyonlarını daha hızlı ve istikrarlı şekilde çalıştırma imkanı vereceği kaydedildi.