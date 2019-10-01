Leoparın gizlendiği bir vahşi doğa fotoğrafı, sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir vahşi doğa fotoğrafı, kayalıkların arasında kamufle olan leopar sayesinde viral oldu. Şahin gözlü kullanıcılar leoparı ilk bakışta fark ederken, diğerleri ise verilen tüm ipuçlarına rağmen yırtıcı hayvanı göremedi.

Sosyal medyada paylaşılan ve kullanıcıları oldukça düşündüren fotoğraf, viral oldu. Nedeni ise, fotoğrafta bulunan bölgede gizlenmiş bir leopar olması. Ancak pek çok kullanıcı için, leoparı bulmak tahmin ettikleri kadar kolay olmadı.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack 🌱 (@BellaLack) September 27, 2019

Bella Lack isimli bir Twitter kullanıcısı, sosyal medya üzerinden vahşi doğa fotoğrafçısı Hemant Dabi’nin çektiği bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerinden gizlenmiş olan leoparı bulmalarını istedi.

​Gelen yanıtlar ise oldukça şaşırtıcıydı. Zira pek çok kullanıcı leoparı bulmakta zorlanırken, kamufle olmuş hayvanı bir kez fark edenler artık onu görmemenin imkansız olduğunu düşünmeye başladı.

​Leoparı görmekte zorlanan kullanıcılardan biri fotoğraf için, “Leoparı bulamayınca gözlüğümü aramaya gittim, sonradan fark ettim ki gözlüğüm zaten gözümdeymiş” yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı diğer kullanıcılara ipucu verip leoparın yerini gösterse de, pek çok kimse hâlâ leoparı göremediğini iddia etti.

Paylaşımı yapan kullanıcı, takipçilerini birbirlerine ‘kopya’ vermemeleri konusunda uyardı.