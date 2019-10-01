Leoparın gizlendiği bir vahşi doğa fotoğrafı, sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada paylaşılan ve kullanıcıları oldukça düşündüren fotoğraf, viral oldu. Nedeni ise, fotoğrafta bulunan bölgede gizlenmiş bir leopar olması. Ancak pek çok kullanıcı için, leoparı bulmak tahmin ettikleri kadar kolay olmadı.
Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo— Bella Lack 🌱 (@BellaLack) September 27, 2019
Gelen yanıtlar ise oldukça şaşırtıcıydı. Zira pek çok kullanıcı leoparı bulmakta zorlanırken, kamufle olmuş hayvanı bir kez fark edenler artık onu görmemenin imkansız olduğunu düşünmeye başladı.
Good camouflage🐆 pic.twitter.com/T88dg9Gzzj— ღεℓąηḯε (@MJMcCune) September 27, 2019
Leoparı görmekte zorlanan kullanıcılardan biri fotoğraf için, “Leoparı bulamayınca gözlüğümü aramaya gittim, sonradan fark ettim ki gözlüğüm zaten gözümdeymiş” yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı diğer kullanıcılara ipucu verip leoparın yerini gösterse de, pek çok kimse hâlâ leoparı göremediğini iddia etti.
Paylaşımı yapan kullanıcı, takipçilerini birbirlerine ‘kopya’ vermemeleri konusunda uyardı.
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