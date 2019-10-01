Rus Promobot şirketi, kullanıcıların mimik ve görünümlerini taklit edebilen insansı robotların seri üretimine başlıyor

Promobot şirketi, Android Robo-C adını verdikleri ve kullanıcıların dilediği görünüme bürünüp mimik taklit edebilen insansı robotların seri üretimine başlayacak. Üstelik söz konusu ‘evcil robot’, sahiplerine hizmet de edecek.

Rus girişimciler, kullanıcıların dilediği görünüme bürünüp mimik taklit edebilen insansı robotların seri üretimini yapacaklarını duyurdu.

Merkezi Rusya’nın Perm şehrinde bulunan Promobot şirketi, Android Robo-C adını verdikleri robotlarının iş yerlerinde ve hatta evde bile insanların yerini alabileceğini açıkladı. Üretici firmaya göre söz konusu robot alışveriş merkezlerinde ve müzelerde ziyaretçilerin sorularını yanıtlayabilir, yönetici, müfettiş ya da büro çalışanı olabilirler.

Ancak şimdilik robotların çalışma saatleri de insanlardan pek uzun olamayacak, zira şarj edilmeden yalnızca sekiz saat boyunca çalışabiliyorlar.

Rus basınına konuşan robot üreticisi şirketin kurucu yöneticisi Oleg Kivokurtsev, “Ürettiğimiz robotlar yalnızca insan görünümünü ve mimiklerini taklit edebilmesi yönüyle değil, aynı zamanda iş süreçlerine de entegre olabilmesiyle alanındaki ilk insansı robot. Robotun bir prototipini çoktan yaptık, şimdi ise seri üretim sürecine geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ev içi kullanımda ise istediğiniz herhangi birine benzetilebilen robot, sizin için ‘garip bir dekorasyon ürünü’ görevi görebilir. Robot aynı zamanda yapay zekâ sistemleri tarafından geliştirilen 100 binden fazla konuşma modülü ve 600 mimik sayesinde sahipleriyle konuşabiliyor.

Aynı zamanda Kivokurtsev, girişim kapsamında ayda 10 ‘evcil robot’ üretmeyi planladıklarını da ekledi. Herkesin kolaylıkla sipariş edebileceğin robotun maliyetinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Promobot şirketi, bugüne dek yurt içinde ve dışında yüzlerce konuşan robot sattı. Söz konusu robotlar; 25 farklı ülkede yöneticilik, reklamcılık, danışmanlık, rehberlik ve resepsiyonistlik alanlarında insan gücünün ya yerini aldı ya da onlara destek verdi. Şirket, 2024 yılına dek Avrupa ülkelerine binden fazla hizmet robotu ihraç etmeyi planlıyor.