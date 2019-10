İlk kez Brezilya dışında düzenlenen 'Miss Bumbum' yarışmasının kazananı belli oldu

View this post on Instagram

(Foto: William Volcov/Brazil Photo Press) @williamvolcov Suzy Cortez é eleita a primeira Miss Bumbum World 2019 O evento aconteceu ontem, 30 de setembro na Cidade do México e contou com pódio disputado ponto a ponto. A vice Miss Bumbum, a médica Rayane Laura marcou 1 ponto a menos que Suzy, já o bronze ficou com a Peladona de Congonhas Jéssica Lopes. Veja o Ranking: 1- Suzy Cortez - 133 pontos. 2- Rayane Laura- 132 pontos. 3- Jéssica Lopes- 121 pontos. 4- Monse Miranda- 90 pontos. 5- Ana Espínola- 87 pontos. 6- Leia Lee - 84 pontos. 7- Margarida Lima - 83 pontos. 8- Shirley Côrrea 81 pontos. 9- Sheyla Mell- 80 pontos. 10- Bruna Valentim 78 pontos. 10 - Marjara Petito 78 pontos. 11- Jéssica Jensen- 76 pontos. 11- Stephanie Silveira 76 pontos. 11- Yezzie Muñoz 76 pontos. 12- Patt Monts. 72 pontos. 13 - Darling Tatiana 71 pontos. ------------------ Suzy Cortez es elegida la primera Miss Butt World El evento tuvo lugar ayer, 30 de septiembre en la Ciudad de México y contó con el podio disputado punto a punto. La vice Miss Butt, la doctora Rayane Laura anotó 1 punto menos que Suzy, mientras que el bronce consiguió el Congonhas Peladona Jéssica Lopes. Ver el ranking: 1- Suzy Cortez - 133 puntos. 2- Rayane Laura- 132 puntos. 3- Jessica Lopes- 121 puntos. 4- Monse Miranda- 90 puntos. 5- Ana Espínola- 87 puntos. 6- Lee Lee - 84 puntos. 7- Margarida Lima - 83 puntos. 8- Shirley Correa 81 puntos. 9- Sheyla Mell- 80 puntos. 10- Bruna Valentine 78 puntos. 10 - Marjara Petito 78 puntos. 11- Jessica Jensen- 76 puntos. 11- Stephanie Silveira 76 puntos. 11- Yezzie Muñoz 76 puntos. 12- Patt Monts. 72 puntos. 13 - Darling Tatiana 71 puntos. (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press)