Rusya’da genç bilim insanları akıllı spor ayakkabı geliştirdi

Bluetooth teknolojisi ile beraber yapılan ve tüm akıllı telefonlar ile uyumlu halde çalışabilen bu yeni akıllı ayakkabı bir uygulama tarafından kontrol ediliyor. Telefonun GPS sistemini kullanarak kendi uygulaması üzerinden gideceğiniz yeri belirlediğinizde ayağınıza küçük titreşimler göndererek sizi gideceğiniz yöne doğru yönlendiriyor.

BiGiPiS ismi verilen projenin tasarımcıları Aleksander Pinçuk ve Maksim Levkin, konuyla ilgili Sputnik’e yaptıkları açıklamada, ‘Eğer gideceğiniz yöne doğru yürürken sağa dönmeniz gerekiyorsa sağ ayakkabınız titrerken, sol dönüş için sol ayakkabınız titriyor. Bluetooth teknolojisi ile beraber yapılan ve tüm akıllı telefonlar ile uyumlu halde çalışabilen bu ayakkabı bir uygulama tarafından kontrol ediliyor. Yönlendirmenin yanısıra bu ayakkabı insanın katettiği mesafe, attığı adım sayısı ve yaktığı kalori miktarını da gösteriyor’ ifadelerini kullandı.

Akıllı giyim pazarının yıldan yıla hızlı şekilde büyüdüğüne dikkat çeken genç araştırmacılar, ileride BiGiPiS projesini daha da geliştirmeyi planladıklarını kaydederek birkaç yıl sonra akıllı spor ayakkabının popülerliği açısından akıllı saati bile geride bırakabileceğini savundu.

Öte yandan, NRNU MEPhI Akıllı Sibernetik Sistemler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Valentin Klimov, Sputnik’e yaptığı açıklamada MEPhI’ye bağlı lisede eğitim gören öğrencilerin geliştirdikleri projelerin çok ilgi çekici olduğunu vurgulayarak şunu söyledi: ‘Lisemizin öğrencileri çok ilginç projelere imza atıyorlar. Mesela geçtiğimiz yıl öğrencilerimiz görme engelliler için çok amaçlı navigasyon sistemini geliştirip bu icat ile prestijli uluslararası Intel ISEF Yarışması’na katılmışlardı. Şu an itibariyle bu çocuklar enstitümüzün birinci sınıfında okuyorlar’.

Klimov’un sözlerine göre, NRNU MEPhI’de eğitim gören öğrenciler ve genç bilim insanları engelliler dahilinde insanların hayatını kolaylaştıran projeler üzerinde çalışıyor. Söz konusu projeler arasında yürüme engelliler için akıllı tekerlekli sandalye ve uzuv eksikliği olan insanların normal bir hayat sürdürmelerini sağlayan biyonik protez yer alıyor.

Klimov, teknik mühendislikle ilgilenen okul öğrencilerinin genellikle olimpiyat ve mühendis yarışmalarını kazandıklarını, bunun da kendilerine NRNU MEPhI’e giriş sınavlarında çeşitli ayrıcalık tanıdığına dikkat çekerek, ‘enstitümüzün öğrencileri olarak çok sayıdaki öğrenci kulüplerinde teknik bilgilerini geliştirip uluslararası yarışmalara katılabiliyor ve yeni başarılara imza atıyorlar’ dedi.