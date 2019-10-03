Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Rodos açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Deprem Marmaris ve Fethiye'de de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada da "Deprem Dalaman'dan 47.7 kilometre açıkta meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.