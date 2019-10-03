Kurt sürüsüyle beraber yaşayan Rus iş adamı, vahşi hayvanlar için bir rehabilitasyon merkezi kurmak istiyor

Kurtlar, Yekaterinburglu işadamıyla beraber üç yıldır yaşıyor. Potapov, aralarından gri olan dişi Alfa ve siyah olan erkek Ugolek’i (küçük kömür parçası) henüz daha yavruyken sahiplenmiş.
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My fav. photo😁 Mrs. Alpha hugs Mr.Ugo😊 #wolf #pups #wolflove #love
Günümüzde ise Potapov’un Instagram hesabı üzerinden videolarını paylaştığı kurt çift, oldukça evcilleşmiş durumda. Videolarda kurtlar sahipleriyle oyunlar oynuyor, havuç çiğniyor ve sahiplerinin ayakkabılarını ‘avlıyor.’
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Kurtları evcil hayvanları olarak değil, sürüsünün birer üyesi olarak gören Potapov’a göre, köpeklerden farklı olarak kurtlara emirler yağdırıp itaat ettirmek yerine, onlarla arkadaş olmaya çalışmanız gerekiyor.
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🐺Wolves VS Sneakers🐺 #wolves #wolf #savewolves #nature #cute #love
İş adamına göre, kurtların insanlara karşı saldırgan bir tutum benimsedikleri yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Aksine kurtlar, yüzyıllar boyunca süregelmiş olan kurt avlarından ötürü insanlardan oldukça korkuyor. Ancak Potapov, aralarındaki hassas bağı zedelememek adına ‘sürüsüne’ hiçbir zaman sesini yükseltip saldırganlık göstermiyor.
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Sürüdeki diğer kurt çifti ise, yerel bir hayvanat bahçesinden gelen Akella ve Rakşa. Bu iki kurt sahiplenildiklerinde yaşça daha büyük olduklarından, Alfa ve Ugolek kadar cana yakın değiller, ancak sahiplerine sevgilerini gösteriyorlar.
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🐺Mr. Akella & Mrs. Raksha🐺 #arctic #wolf #arcticwolves #wolves
Geçtiğimiz ilkbaharda Alfa ve Ugolek’in yavruları oldu, fakat aralarından sadece biri sağ kalabildi. Doğumdan sonra Alfa’nın toparlanması oldukça zorlu olduğu için, bu süreçte Vita adını verdiği siyah yavrukurdun bakımını da Potapov’un üstlenmesi gerekti.
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🐺My hairy grandkid💚 #wolf #волк #wolfpup #savewolves #standforwolves
Günümüzde ise Vita oldukça çevik bir genç kurt ve Potapov’un spor ayakkabılarına karşı ailesiyle aynı ilgiyi besliyor.
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Potapov, kurtların yanı sıra başka vahşi hayvanlar da besliyor. Bunların arasında türlü köpekler, bir kuzgun ve vaşak da var.
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🐾 It's high time 2 have a bite🍗🥦 #lynx #cat #forest #saveanimals
Bugüne dek Potapov pek çok doğal yaşamı koruma ve araştırma programına katıldı, şimdi ise planları arasında öksüz kalmış ya da yaralanmış vahşi ve evcil hayvanların rehabilitasyonunu üstleneceği bir merkez kurmak yer alıyor. Bu merkezde hayvanat bahçelerinde ya da sirklerde kötü şartlarda yaşayan hayvanların da bakımı üstlenilecek.
Potapov’un Instagram’da 100 binden fazla takipçisi var ve girişimi büyük yankı uyandırdı. Söz konusu rehabilitasyon merkezi açıldığı takdirde, pek çok takipçisi Potapov’un sürüsüne gönüllü olarak katılarak hem ona yardım edebileceğini hem de bu büyüleyici hayvanlarla vakit geçirebileceğini söylüyor.
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