İstanbul'da sağanak yağış öncesi son güneşli günler

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.
3 Ekim 2019 - (Perşembe)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 3, 2019
Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
Hava sıcaklığı; Ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/0s1oThXryR
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
- Antalya: Parçalı bulutlu 27
- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
- Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32
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