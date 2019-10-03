İstanbul'da sağanak yağış öncesi son güneşli günler

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne’de sağanak yağış bekleniyor beklenirken İstanbul'da bugün hava çoğunlukla güneşli ve 29 derece. Ancak İstanbul'da yarın ve hafta sonunda kuvvetli yağış kendisini gösterecek.

Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava bugün puslu ve boğaz kesimi pusla kaplı iken nem yüzde 80 oranında seyrediyor. Bu gece artan bulutlanma ile birlikte yarın ve hafta sonunda kuvvetli yağış kendisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

3 Ekim 2019 - (Perşembe)

Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

Hava sıcaklığı; Ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/0s1oThXryR — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 3, 2019

​Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: