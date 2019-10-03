Chanel defilesini basan YouTube fenomeni: Moda endüstrisi kendisini fazla ciddiye alıyor

28 yaşındaki Benoliel, “Giysiler hakkında konuşuyoruz. Neşeli, eğlenceli olmalı, insanları mutlu etmeli. Bence bugünlerde moda insanları mutlu etmiyor. Onları komik ve kasıntı duruma düşürüyor” dedi.
‘En prestijli markalardan’ biri olduğu için özellikle Chanel defilesini hedef seçtiğini belirten komedyen, “Şova dahil olarak kendi ufak dokunuşumu katmak ve ‘Evet, bu önemli, bu bir sanat ama neşeli olabilir’ demek istedim” ifadelerini kullandı.
Benoliel, giydiği Chanel marka takımı da annesinden ödünç aldığını söyledi.
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Dis donc, j'ai entendu dire "Ouais, Marie, ton infiltration chez ETAM c'était vrai ?" ou "Pfff, trop facile", ou "T'es pote avec Aya?" Alors comme ça c'est trop facile hein... Alors aujourd'hui j'ai voulu viser l’impossible : le défilé CHANEL ! Hommage à Karl Lagerfeld Oulalalala ça a bardé! Gigi chérie, tu te remets de notre fight dans les backstages? Tu m’as arraché les cheveux et je t’ai mis un KO. On est comme ça avec Gigi vous pouvez pas comprendre.. là on sirote un Moscow Mule en parlant de nos histoires de love 😘 Qu’il est bon d’entrer par effraction en inventant moultes mythos aux quinze checkpoints, puis s’infiltrer sans ne gêner personne et rouler du boule sur le catwalk le plus prestigieux du monde! Où tout le monde fait une tête d’enterrement et se prend très très au sérieux...
GIGI DURDURMASA SİGARA DA İÇEÇEKMİŞ
Podyumda aslında sigara da içmek istediğini anlatan Marie Benoliel, sigarasını yakmaya fırsat bulamadan model Gigi Hadid tarafından durdurulduğunu anlattı.
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Marie Benoliel, sahne adından da anlaşılacağı gibi daha önce de pek çok kez bu tarz ‘eylemlere’ imza atmıştı.
Marie Benoliel Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Chanel defilesinde güvenlik görevlilerini de atlatarak podyumu basmıştı.
Markayla özdeşleşen kazayağı desenli siyah beyaz tüvit bir takım elbise giyen Benoliel, sıraya ‘kaynak yaparak’ bir süre modellerle birlikte yürümüştü. Güvenlik görevlilerini peşinden koşturan komedyeni, model Gigi Hadid durdurmuştu. Benoliel’nin yolunu kesen Hadid, omzundan tutarak podyum dışına inmesini sağlamıştı.
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