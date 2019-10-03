Chanel defilesini basan YouTube fenomeni: Moda endüstrisi kendisini fazla ciddiye alıyor

Paris Moda Haftası’nda Chanel defilesinde podyuma fırlayarak görevlileri peşinden koşturan Fransız YouTube fenomeni Marie Benoliel, niyetinin ‘insanları mutlu etmek’ olduğunu söyledi. Kendisini durduran Gigi Hadid için 'kaba' diyen Benoliel, giydiği Chanel takımı annesinden ödünç aldığını ve aslında podyumda sigara içmeyi planladığını anlattı.

New York Times’e konuşan, Marie S’Infiltre (Marie araya karışır) adıyla tanınan Marie Benoliel, moda endüstrisinin kendisini ‘fazla ciddiye aldığını’ söyledi.

28 yaşındaki Benoliel, “Giysiler hakkında konuşuyoruz. Neşeli, eğlenceli olmalı, insanları mutlu etmeli. Bence bugünlerde moda insanları mutlu etmiyor. Onları komik ve kasıntı duruma düşürüyor” dedi.

‘En prestijli markalardan’ biri olduğu için özellikle Chanel defilesini hedef seçtiğini belirten komedyen, “Şova dahil olarak kendi ufak dokunuşumu katmak ve ‘Evet, bu önemli, bu bir sanat ama neşeli olabilir’ demek istedim” ifadelerini kullandı.

Benoliel, giydiği Chanel marka takımı da annesinden ödünç aldığını söyledi.

GIGI DURDURMASA SİGARA DA İÇEÇEKMİŞ

Podyumda aslında sigara da içmek istediğini anlatan Marie Benoliel, sigarasını yakmaya fırsat bulamadan model Gigi Hadid tarafından durdurulduğunu anlattı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Marie S'Infiltre (@mariesinfiltre)'in paylaştığı bir gönderi ( 3 Eki, 2019, 1:15öö PDT )

Benoliel, “(Gigi) Çok kabaydı. Sonra orada kavga etmek isteyen üç model daha vardı. Neden böyle olduğunu, bu kadar agresif davrandığını anlamadım. Elbette beni tanımıyor. Arkadaşlarını korumak istemesini anlayabilirim. Ama şimdi yakın arkadaş olabileceğimizi düşünüyorum. Bence benim deil olduğumu düşündü. Ancak haklı, gerçekten haklı” ifadelerini kullandı.

Marie Benoliel, sahne adından da anlaşılacağı gibi daha önce de pek çok kez bu tarz ‘eylemlere’ imza atmıştı.

Marie Benoliel Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Chanel defilesinde güvenlik görevlilerini de atlatarak podyumu basmıştı.

Markayla özdeşleşen kazayağı desenli siyah beyaz tüvit bir takım elbise giyen Benoliel, sıraya ‘kaynak yaparak’ bir süre modellerle birlikte yürümüştü. Güvenlik görevlilerini peşinden koşturan komedyeni, model Gigi Hadid durdurmuştu. Benoliel’nin yolunu kesen Hadid, omzundan tutarak podyum dışına inmesini sağlamıştı.