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    Los Angeles metrosunda şarkı söylediği videoyla viral olan evsiz Rus opera sanatçısına albüm teklifi

    © AFP 2019 / LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT
    Yaşam
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    Los Angeles metrosunda sergilediği performansla sosyal medyada büyük yankı uyandıran evsiz bir Rus opera sanatçısı, yeteneğini sergilediği videonun viral olmasının ardından sayısız albüm anlaşması teklifi aldı. Yetenekli kadına ilgi gösterenler arasında iki kez Grammy Ödülü'ne aday gösterilen meşhur müzik yapımcısı Joel Diamond da bulunuyor.

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    ABD'nin Los Angeles kentinde evsiz kalmasının ardından sokaklarda yaşamak durumunda kalan Rus opera sanatçısı Emily Zamourka’nın metro istasyonunda Puccini’yi seslendirdiği video, Los Angeles Polis Teşkilatı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Yerel basına yansıyan haberlere göre yeteneğiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran kadın, sayısız albüm anlaşması teklifi aldı.

    ‘POLİSTEN BENİ ÇEKMEMESİNİ RİCA ETTİM’

    Amerikan basınına yaptığı açıklamada opera sanatçısı, “Polisten beni çekmemesini rica ettim, zira kendimi suçlu hissediyordum. Bir polis sizin fotoğrafınızı çekerken nasıl hissedebilirsiniz ki?” ifadelerini kullandı.

    Sonrasındaysa çekime izin verse de, kaydedilen videonun en azından internet üzerinden paylaşılmamasını rica ettiğini söyleyen Zamourka’nın polisi ikna edemediği biliniyor. Zira Rus opera sanatçısının videosu eylül sonunda Los Angeles Polis Teşkilatı’nın resmi Twitter hesabından şu not ile yayınlandı: “Los Angeles’ı evi olarak gören 4 milyon insan var. 4 milyon hikâye, 4 milyon ses… Kimi zaman durup içlerinden birisine kulak vermek ve bu güzel sesleri işitmek gerekiyor.”

    HASTANE MASRAFLARINI KARŞILAYAMADIĞI İÇİN EVSİZ KALDI

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    © Fotoğraf : 360 TV
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    24 yaşındayken ABD’ye yerleşen ve ardından evsiz kalan 52 yaşındaki sanatçı, internet kullanıcılarının beğenisini topladı. Anlattığına göre önceleri keman ve piyano dersleri vererek geçinen sanatçı, hastalanmasının ardından hastane masraflarını karşılayamaması sonucu evsiz kaldı. Uzun bir süre sokak sanatçılığı yaparak geçinen opera sanatçısı, 10 bin dolarlık kemanının çalınması sonucunda buna da son vermek durumunda kaldı.

    TEK GELİR KAPISI OLAN KEMANI ÇALINDI

    Zamourka, “Kemanım benim tek gelir kapımdı, her şeyimdi. Ancak hayallerim suya düştü. Para kazanabilmek için metro istasyonlarında şarkı söylemeye başladım, sokaklarda yaşamak zorunda kaldım. Neden metro istasyonlarında söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü kulağa harika geliyor. İnsanların benim için üzüldüğünü görüyorum, ama benim kimsenin sırtına yük olmaya niyetim yok” açıklamasını yaptı.

    ‘MELEKSİ’ SESİ, JOEL DIAMOND TARAFINDAN DA İŞİTİLDİ

    Ancak yetenekli sanatçının yıldızı bir kez daha parladı ve Los Angeles Polis Teşkilatı’nın yayınladığı video bir haftada 1 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

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    50 yıldır müzik endüstrisinde olan ve iki kez Grammy Ödülü'ne aday gösterilen müzik yapımcısı Joel Diamond’ın da Los Angeles Polis Teşkilatı’nın paylaştığı videoyu gördüğü ve Zamourka’ya bir mektup yazarak, klasik-elektro dans türü bir albüm kaydetmeyi teklif ettiği öğrenildi. Zamourka’nın söz konusu teklifi kabul edip etmediği ise şimdilik bilinmiyor.

    BAŞINI SOKACAK BİR EV VE BİR KEMANA KAVUŞMASI İÇİN YARDIM KAMPANYASI

    Yetenekli sanatçı için GoFundMe üzerinden birisi 52 bin diğeri ise 32 bin doları aşan iki ayrı yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyalar kapsamında opera sanatçısına hem başını sokacak bir ev hem de yeni bir keman bulunacak. Ayrıca Down Town Kadın Sağlığı Kliniği, sanatçıya ikamet edeceği bir otel ayarladıklarını açıkladı.

    LOS ANGELES’TAKİ BİR ETKİNLİKTE SAHNE ALACAK

    Basına yansıyan haberlere göre Zamourka, cumartesi günü Los Angeles’ta düzenlenen bir etkinlikte de sahne alarak şarkı söyleyecek.

    Etiketler:
    Joel Diamond, Emily Zamourka, Albüm, Sanatçı, Metro, Los Angeles, Opera, Rusya, ABD
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