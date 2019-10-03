Los Angeles metrosunda şarkı söylediği videoyla viral olan evsiz Rus opera sanatçısına albüm teklifi

‘POLİSTEN BENİ ÇEKMEMESİNİ RİCA ETTİM’
Amerikan basınına yaptığı açıklamada opera sanatçısı, “Polisten beni çekmemesini rica ettim, zira kendimi suçlu hissediyordum. Bir polis sizin fotoğrafınızı çekerken nasıl hissedebilirsiniz ki?” ifadelerini kullandı.
Sonrasındaysa çekime izin verse de, kaydedilen videonun en azından internet üzerinden paylaşılmamasını rica ettiğini söyleyen Zamourka’nın polisi ikna edemediği biliniyor. Zira Rus opera sanatçısının videosu eylül sonunda Los Angeles Polis Teşkilatı’nın resmi Twitter hesabından şu not ile yayınlandı: “Los Angeles’ı evi olarak gören 4 milyon insan var. 4 milyon hikâye, 4 milyon ses… Kimi zaman durup içlerinden birisine kulak vermek ve bu güzel sesleri işitmek gerekiyor.”
4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019
HASTANE MASRAFLARINI KARŞILAYAMADIĞI İÇİN EVSİZ KALDI
TEK GELİR KAPISI OLAN KEMANI ÇALINDI
Zamourka, “Kemanım benim tek gelir kapımdı, her şeyimdi. Ancak hayallerim suya düştü. Para kazanabilmek için metro istasyonlarında şarkı söylemeye başladım, sokaklarda yaşamak zorunda kaldım. Neden metro istasyonlarında söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü kulağa harika geliyor. İnsanların benim için üzüldüğünü görüyorum, ama benim kimsenin sırtına yük olmaya niyetim yok” açıklamasını yaptı.
Donations Pour in for Homeless L.A. Subway Singer Who Received National Attention After Viral Video - KTLA Los Angeles: https://t.co/CoA7CQ9rgg #LA #Metro #Transit #LosAngeles #Transportation— MyTransit LA (@MyTransit_LA) October 1, 2019
‘MELEKSİ’ SESİ, JOEL DIAMOND TARAFINDAN DA İŞİTİLDİ
Ancak yetenekli sanatçının yıldızı bir kez daha parladı ve Los Angeles Polis Teşkilatı’nın yayınladığı video bir haftada 1 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.
BAŞINI SOKACAK BİR EV VE BİR KEMANA KAVUŞMASI İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Yetenekli sanatçı için GoFundMe üzerinden birisi 52 bin diğeri ise 32 bin doları aşan iki ayrı yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyalar kapsamında opera sanatçısına hem başını sokacak bir ev hem de yeni bir keman bulunacak. Ayrıca Down Town Kadın Sağlığı Kliniği, sanatçıya ikamet edeceği bir otel ayarladıklarını açıkladı.
LOS ANGELES’TAKİ BİR ETKİNLİKTE SAHNE ALACAK
Basına yansıyan haberlere göre Zamourka, cumartesi günü Los Angeles’ta düzenlenen bir etkinlikte de sahne alarak şarkı söyleyecek.
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