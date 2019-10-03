İngiltere'de çevrecilerin 'eylem kazası': Tüm cadde kırmızıya boyandı

6 kişiden oluşan aktivist gurup, Londra'da bulunan binaya itfaiye aracının hortumundan 'kan'ı simgeleyen kırmızı renkli bir sıvı sıkmaya başladı.
Ancak sıvıyı sıkan kişi binanın duvarına slogan yazmak isterken, hortum bir anda yerinden çıktı ve tüm cadde kırmızıya boyandı.
Here's the moment Extinction Rebellion activists sprayed a beetroot liquid at the Treasury and the hose went out of control and drenched me pic.twitter.com/frlBFv7eNU— Mattha Busby (@matthabusby) October 3, 2019
Eylemin başlamasından itibaren bölgede olan polis, dört kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 83 yaşında bir öğretim üyesi de vardı.
İngiltere'de çevrecilerin 'eylem kazası': Hortum kontrolden çıktı, bin 800 litre sıvı tüm caddeyi kırmızıya boyandıhttps://t.co/tSSKfYVQYw pic.twitter.com/aMaygOgjtD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 3, 2019
Eylemciler ayrıca kırmızı sıvının içerisinde kimyasal bulunmadığını da açıkladı.
- Gözaltına alınanlar arasında 83 yaşındaki bir aktivist de vardı© REUTERS / SIMON DAWSON
- Polis, dört kişiyi gözaltına aldı© AFP 2019 / TOLGA AKMEN
- Polis, dört kişiyi gözaltına aldı© AFP 2019 / TOLGA AKMEN
Gurubun geçen ay düzenlediği çevreci işgal eylemlerinde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Mass #ExtinctionRebellion' die-in' at @NHM_London - this is happening right now (...and so is the #SixthMassExtinction) pic.twitter.com/Tv69D7N0c8— Extinction Rebellion ⌛️ (@ExtinctionR) April 22, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)