İngiltere'de çevrecilerin 'eylem kazası': Tüm cadde kırmızıya boyandı

İngiltere'de iklim aktivistleri, Maliye Bakanlığı'na itfaiye aracından kanı simgeleyen kırmızı bir sıvı püskürttü. Ancak itfaiye hortumu yerinden çıkınca bin 800 litre sıvı tüm caddeyi kapladı.

İngiltere'de, hükümetin iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitlilik kaybı yolunda daha fazla adım atması gerektiğini savunan Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) isimli grup, üzerinde 'İklim ölümüne finansman sağlamayı kes' asılı bir pankart olan itfaiye aracıyla Maliye Bakanlığı'nın önünde eylem yaptı.

6 kişiden oluşan aktivist gurup, Londra'da bulunan binaya itfaiye aracının hortumundan 'kan'ı simgeleyen kırmızı renkli bir sıvı sıkmaya başladı.

Ancak sıvıyı sıkan kişi binanın duvarına slogan yazmak isterken, hortum bir anda yerinden çıktı ve tüm cadde kırmızıya boyandı.

Here's the moment Extinction Rebellion activists sprayed a beetroot liquid at the Treasury and the hose went out of control and drenched me pic.twitter.com/frlBFv7eNU — Mattha Busby (@matthabusby) October 3, 2019

​Eylemin başlamasından itibaren bölgede olan polis, dört kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 83 yaşında bir öğretim üyesi de vardı.

İngiltere'de çevrecilerin 'eylem kazası': Hortum kontrolden çıktı, bin 800 litre sıvı tüm caddeyi kırmızıya boyandıhttps://t.co/tSSKfYVQYw pic.twitter.com/aMaygOgjtD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 3, 2019

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Grubun sözcüsü, "Artık, insanların kendilerine ve çevrelerine onarılamaz bir zarar vermeyeceği bir geleceği hayal etmenin zamanı geldi" derken, gruptan başka bri kişi de Hazine'yi suçlayarak "Hazine, diğer hükümet departmanlarının iklim değişikliğine karşı önlem alma çabalarını görmezden geliyor, çünkü yalnızca ekonomik büyümeyi önemsiyor" diye konuştu.

Eylemciler ayrıca kırmızı sıvının içerisinde kimyasal bulunmadığını da açıkladı.

Gözaltına alınanlar arasında 83 yaşındaki bir aktivist de vardı © REUTERS / SIMON DAWSON

Polis, dört kişiyi gözaltına aldı © AFP 2019 / TOLGA AKMEN

Polis, dört kişiyi gözaltına aldı © AFP 2019 / TOLGA AKMEN 1 / 3 © REUTERS / SIMON DAWSON Gözaltına alınanlar arasında 83 yaşındaki bir aktivist de vardı

Gurubun geçen ay düzenlediği çevreci işgal eylemlerinde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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