İtalya'da savcılardan Netflix için 'vergi kaçırma' soruşturması

Reuters'da yer alan habere göre, Milano'daki savcılar, ülkedeki 1.4 milyon kullanıcıya ulaşan Netflix'in İtalya'da bir ofisi bulunmasa da ülkenin dijital altyapısını kullandığını belirterek 'vergi kaçırma' soruşturması açtı.

Savcılar, Netflix tarafından kullanılan kabloların ve bilgisayar sunucularının İtalya'da fiziksel bir varlığa sahip olduğunu ve bu yüzden şirketin vergi ödemesi gerektiğini savunuyor.

Soruşturma başlangıç aşamasında olduğundan şu ana kadar hiçbir Netflix yöneticisi sorgulanmadı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, soruşturmanın İtalya’daki genel vergi denetiminin ardından açıldığını belirtti.

Milan savcıları daha önce de Apple, Amazon ve Facebook gibi ABD'li teknoloji devlerine vergi kaçakçılığı sebebiyle soruşturma açmış ve şirketlere ceza kesilmişti.