TikTok'tan 'siyasi içerikli' reklamları yasaklama kararı

TikTok, platformun içerisinde hiçbir siyasi reklama izin vermeyeceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre TikTok, siyasi reklamlar için uygun bir ortam değil.

Tüm dünyada gençler arasında oldukça popüler olan sosyal medya platformu TikTok, yaptığı açıklamada siyasi reklamlara izin vermeyeceğini çünkü insanların TikTok’a eğlenceli videoları paylaşmak ve izlemek için girdiğini, TikTok'un başka hiçbir platforma benzemediğini ifade etti.

Webtekno'nun aktardığına göre, Çinli firma ByteDance'e ait olan TikTok’un küresel iş çözümleri başkan yardımcısı Blake Chandlee, yayınladığı bir blog yazısında kullanıcıların TikTok platformunda kendilerini benzersiz şekilde hissettiklerini, uygulamanın zaman harcamak için eğlenceli bir yer olduğunu ve platformun ruhuna aykırı olduğu için siyasi reklamlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Merkezi Güney Kaliforniya'da bulunan TikTok, reklamverenlerin platforma uygun şekilde kısa süreli reklamlar paylaşmasına izin veriyor.

Video reklamlarının yanı sıra hashtag reklamları da platformda oldukça yaygın. Chandlee, "Toplulukta yer alan herhangi ücretli reklamın platformun standartlarına ve içeriğine uyması gerekiyor. Ücretli siyasi reklamların niteliği gereği rekabetçi ve taraflı olması gerekiyor ancak bu, TikTok’a uygun bir şey değil" açıklamasında bulundu.

Facebook, Twitter ve YouTube gibi çevrimiçi platformlar, 2016 ABD seçimlerinde propaganda aracı olarak kullanıldığından yanıltıcı siyasi söylem ve manipülasyonlarla mücadele için baskı altına alınmıştı.