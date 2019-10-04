TikTok'tan 'siyasi içerikli' reklamları yasaklama kararı

Webtekno'nun aktardığına göre, Çinli firma ByteDance'e ait olan TikTok’un küresel iş çözümleri başkan yardımcısı Blake Chandlee, yayınladığı bir blog yazısında kullanıcıların TikTok platformunda kendilerini benzersiz şekilde hissettiklerini, uygulamanın zaman harcamak için eğlenceli bir yer olduğunu ve platformun ruhuna aykırı olduğu için siyasi reklamlara izin vermeyeceklerini belirtti.
Video reklamlarının yanı sıra hashtag reklamları da platformda oldukça yaygın. Chandlee, "Toplulukta yer alan herhangi ücretli reklamın platformun standartlarına ve içeriğine uyması gerekiyor. Ücretli siyasi reklamların niteliği gereği rekabetçi ve taraflı olması gerekiyor ancak bu, TikTok’a uygun bir şey değil" açıklamasında bulundu.
Facebook, Twitter ve YouTube gibi çevrimiçi platformlar, 2016 ABD seçimlerinde propaganda aracı olarak kullanıldığından yanıltıcı siyasi söylem ve manipülasyonlarla mücadele için baskı altına alınmıştı.
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