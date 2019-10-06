Rusya’da dünyanın ilk ‘Matruşka’ elması bulundu

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da dünya elmas madencilik tarihinde daha önce keşfedilmemiş bir elmasın bulunduğu açıklandı. İçinde serbestçe hareket eden başka bir elmas daha olduğu için elmasa 'Matruşka' adı verildi.

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'Matruşka' adı verilen elmas, Rus elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın, Yakutistan'ın Nyurba kentindeki elmas tesisinde bulundu. Elmas daha sonra Alrosa Ar-Ge ekibine teslim edildi.

Bulunan elmasın içinde serbestçe hareket eden başka bir elmas olduğu belirlendi ve elmas burada X-ray mikrotomografisi (orijinal nesneye zarar vermeden yapılan sanal modelleme) gibi bazı yöntemler kullanılarak araştırıldı.

Araştırmacılar, yaklaşık 800 milyon yaşında olduğu düşünülen Matruşka elmasının nasıl oluştuğuna dair bir hipotez ürettiler. Bu hipoteze göre, ilk önce iç kısmı oluştu ve elmasın gelişiminin diğer aşamalarında dış kısımdaki elmas oluştu.

Uzmanlara göre Matruşka elması karmaşık yapısına rağmen sadece 0.62 karat (0.124 gram) ağırlığında. İçteki elmasın ise 0.02 karat (0.004 gram) olduğu tahmin ediliyor. Elmasın azami ölçüleri ise 4.8x4.9x2.8 milimetre.