Kamçatka’daki Şiveluç yanardağı 10 km yüksekliğinde kül püskürttü

Kül bulutunun izlediği yol üstünde yerleşim yerlerinin bulunmadığı kaydedilirken bölgenin hava sahasının uçuşlara kapatıldığı açıklaması yapıldı.

Kamçatka’nın volkanik olaylara acil müdahale ekibinin açıklamasında, uydu görüntüleri yardımı ile patlama sonucunda yanardağın havaya 10 km yüksekliğinde kül püskürttüğünün belirlendiği kaydedildi. Bunun yanında, patlamanın ardından ortaya çıkan lavın yanardağın kuzeydoğusuna doğru akmaya devam ettiği belirtiliyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Kamçatka servisinden yapılan açıklamaya göreyse patlamanın ardından yanardağdan yayılan kül bulutunun izlediği yol üstünde yerleşim yerleri bulunmuyor. Patlama sonrasında herhangi bir yerleşim yerine kül yağdığına ilişkin de bir ihbar alınmış değil.

Ancak Şiveluç’un hava sahası kül bulutları nedeniyle uçuşa kapatıldı.

Şiveluç yanardağı son olarak 2 Ekim’de havaya 9 km yüksekliğinde kül püskürtmüştü. Şiveluç’a en yakın yerleşim yerinin söz konusu yanardağa uzaklığı 50 km.