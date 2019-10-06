Kamçatka’daki Şiveluç yanardağı 10 km yüksekliğinde kül püskürttü

Kamçatka’nın volkanik olaylara acil müdahale ekibinin açıklamasında, uydu görüntüleri yardımı ile patlama sonucunda yanardağın havaya 10 km yüksekliğinde kül püskürttüğünün belirlendiği kaydedildi. Bunun yanında, patlamanın ardından ortaya çıkan lavın yanardağın kuzeydoğusuna doğru akmaya devam ettiği belirtiliyor.
На Камчатке ввели «красный код» из-за активности вулкана Шивелуч: https://t.co/Zwk5r9vUgl pic.twitter.com/quc7Uo4fGq— IZ.RU (@izvestia_ru) October 6, 2019
Ancak Şiveluç’un hava sahası kül bulutları nedeniyle uçuşa kapatıldı.
Şiveluç yanardağı son olarak 2 Ekim’de havaya 9 km yüksekliğinde kül püskürtmüştü. Şiveluç’a en yakın yerleşim yerinin söz konusu yanardağa uzaklığı 50 km.
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