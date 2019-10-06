Papa evli rahiplere evet der mi?

Vatikan'da başlayan Piskoposlar Meclisi'nin (Sinod) Amazon bölgesini konu alan toplantısında evli erkeklere rahiplik yetkisi verilmesi de tartışılacak. Bu mesele, Katolik Kilisesi içinde aşırı muhafazakarlar ile reform yanlılarını karşı karşıya getiriyor.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Amazon Sinodu'nda, çoğu Amazon bölgesinden piskoposlar olmak üzere 260 kadar yetkili, bu bölgedeki ekolojik meselelerden, yerel halkın dini görevlilere erişimine kadar birçok soruna çözüm arayacak.

Bugün başlayıp 27 Ekim'e kadar sürecek toplantının bazı başlıkları, Papa Francis ve onu destekleyen reform yanlısı Katolikler ile karşı cephedeki aşırı muhafazakarları bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Amazon Sinodu'nun en hararetli tartışma konularından biri, evli erkeklere de rahiplik yetkisi verilmesi ihtimali. Amazon'da ücra noktalarda yaşayan Katoliklere din adamı ulaştırmanın zorluğu nedeniyle, halen bölgede yaşayan, belli bir yaşın üzerinde 'saygın' erkeklerin (viri probati) evli bile olsalar rahipliğe getirilmesi de Sinod'da tartışılacak konular arasında.

Sinod öncesi hazırlanan çalışma belgesinde, yalnızca Amazon bölgesi özelinde olsa bile evli erkeklere rahiplik yolunun açılmasının gündeme gelmesi muhafazakar kanattan çok sert tepkilerle karşılaştı.

Aralarında birkaç kardinalin de bulunduğu aşırı muhafazakarlar, kilise geleneklerini yıkacağı gerekçesiyle, rahiplik için bekarlık şartının kaldırılmasının tartışmaya açılmasına bile karşı çıkıyor.

Papa Francis'e muhalif kanadın önde gelen iki ismi Alman Kardinal Walter Brandmüller ve ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke, Amazon Sinodu'nu 'kafirlik' diye niteledi.

Kardinal Brandmüller, Amazon Sinodu'nun 'Kilise'nin kendisini imhasının başlangıcı' olabileceğini iddia etti. Brandmüller bu zirvenin, Katolik Kilisesi'ni 'İsa'nın bedeninin gizemli simgesi olmaktan çıkarıp, ekolojik-sosyal-psikolojik görev üstlenmiş laik bir sivil toplum kuruluşuna çevirme' riski yarattığını söyledi.

Bir diğer Alman Kardinal Gerhard Müller de "Amazon Sinodu, Kilise'yi değiştirmek için bir bahane" dedi.

Sinod'da görüşülmesi planlanan tartışmalı başlıklar arasında kadınlara kilise içinde verilebilecek yeni yetkiler de yer alıyor. Çalışma belgesinde yer alan, Amazonlardaki yerli halkın kültürlerine, dini sembol ve ritüellerine açıklık mesajı da bazı kesimlerden tepki çeken maddeler arasında. İklim değişikliği, ormanların korunması gibi ekolojik konularda da muhafazakar kanat, iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel açıklamaları kabul etmeme eğiliminde ya da bunları kilisenin konusu olarak görmüyor.

Üç haftalık sinodun sonunda, katılımcılar Papa Francis'e sunmak üzere tavsiye niteliğinde bir belge hazırlayacak. Bu tavsiyeleri kabul edip etmeme kararı ise ilk Güney Amerikalı ve Cizvit Papa'ya ait.