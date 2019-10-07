Uzmanlardan kulak çubuğu uyarısı: Travmalara neden olabilir, yüz felci bile oluşturabilir

Hastalara kulak çubuğu kullanımını önermediklerini ifade eden Yaprak, kulak çubuğunun sağlıklı bir ürün olmadığını kaydetti. Kulak çubuğunun duştan sonra dış kulak yolunda ve kulak kepçesindeki kalan suyu almak için kullanılabileceğini söyleyen Yaprak, kulak içine çubuğun uygulanmaması gerektiğini açıkladı. Yaprak, “Çöpler, kulak kiri denilen dış kulak yolu salgısını daha ileriye itebilir. İşitmeyi engelleyebildiği gibi, kontrolsüz temizlemede ise kulak zarında bir hasar oluşturabilir. Bu işitme kayıplarına, ciddi travmalara neden olabilir. Dış kulak yolunu geçip orta kulağa ulaşan travmalarda kemikçik zincir hasarı yüzü hareket ettirdiğinizde sinir orta kulaktan geçiyor. Buna biz fasiyal sinir diyoruz. Fasiyal sinir hasarına neden olarak, yüz felci bile oluşturabilir” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)