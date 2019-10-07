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    Iron Man (Demir Adam)

    Türkiye'nin 'yerli Iron-Man'i: Yapay zeka ve sesli komutla çalışan zırh tasarladı

    © chris Doornbos
    Yaşam
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    Başrolünde Robert Downey Jr.'ın oynadığı Iron Man (Demir Adam) filmindeki Marvel çizgi roman karakteri Edward Stark, girişimci Tolga Özuygur'a ilham oldu. Özuygur, yapay zeka teknolojisi ve sesli komut sistemiyle çalışan 'Iron Man' zırhı üretti.

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    © AFP 2019 / Fred Dufour
    Iron Man gerçeğe dönüşüyor
    Tolga Özuygur, İstanbul’daki atölyesinde alışılagelmişin dışında çalışmalar yapan ve yapım aşamasını kayda alan bir Youtuber. Çocukluğundan beri ilgi duyduğu bu işleri yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak hayata geçiriyor. 

    Eğlenceli gözükse de aslında yorucu bir iş yapıyor. En ufak bir hata onu, yolun başına geri götürüyor. Parçaları bilgisayarında tasarlıyor, 3 boyutlu yazıcısıyla üretiyor. Milimetre hesabıyla çizdiği parçaları monte etmek işi ise yine kendisine ait. Ufak iş kazaları ve işin yoğunluğu, işine olan sevgisinin önüne geçemiyor.

    TRT Haber'in haberine göre, Tolga Özuygur aslında bir program yazılımcısı. Oyun yazılımı yapan bir şirketin de sahibi. Ancak son zamanlarda Youtuberlık en önemli mesleği oldu. Yaptığı projeleri takipçilerine adım adım izletiyor, zorluklarını ve keyifli anlarını onlarla paylaşıyor.

    ​Kısa zamanda beklediğinden daha çok ilgi gören Özuygur, şimdilerde çok büyük bir projeyle uğraşıyor. Hayranı olduğu çizgi romanın kahramanı Demir Adam’ın zırhı… Aylarını verdiği projesi halihazırda bitmiş değil. Ancak büyük yol kat etti. Kaskını, kolunu ve göğüs zırhını hazırladı. Sesli komut sistemini de entegre ettiği kaskıyla zırhın tüm özelliklerini kontrol edebiliyor. Yazılımı, tasarımı ve montesi… Bütün bunları ise tek başına yaptı.

    ÇOCUKLUK HAYALİ: IRON MAN ZIRHI

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    © AFP 2019 / Kimihiro Hoshino
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    Demir Adam zırhına başlama hikayesini ise şöyle anlatıyor: “Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir karakter. Daha filmlerden önce çizgi roman olarak… Hep aklımda, ‘Bir Demir Adam zırhım olsa ne kadar güzel olur’ diye bir şey vardı. Çocukluğumda bile vardı. Şu anda madem yapabiliyorum artık, yapabilecek seviyeye geldim, ‘Neden yapmayayım?’ dediğim bir proje aslında. Sonra bir anda yapmaya başladım. Genelde öyle oluyor. Kafanıza bir fikir takılıyor, o fikir bir süre orada kafanızı kurcalıyor ve daha sonra bir anda yaparken buluyorsunuz kendinizi.”

    Tolga Özuygur üretmekten ve yorulmaktan kaçmıyor. Şimdi önünde bir Demir Adam zırhı projesi var. Kısa vadedeki en önemli hedefi onu tamamlamak. O bittikten sonra ne yapacağı ise tamamen hayal gücüne kalmış durumda.

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    Etiketler:
    zırh, Yapay zeka, Demir Adam, Iron Man, Türkiye
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