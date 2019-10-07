Rusya ‘uçan otomobil’ geliştirmeye yönelik ilk adımı attı

Rusya’nın Novosibirsk kentindeki Sibirya Havacılık Bilim ve Araştırma Enstitüsü’nün çatısı altında yerli üretim ilk ‘uçan otomobilin’ geliştirilmesi için bir proje laboratuvarının kurulduğu bildirildi.

Rusya İleri Araştırmalar Fonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Novosibirsk’teki Sibirya Havacılık Bilim ve Araştırma Enstitüsü’nün çatısı altında yerli üretim ilk ‘uçan otomobilin’ geliştirilmesi için bir proje laboratuvarının kurulduğu, çalışmalar için 4 yıllık süre öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Laboratuvar uzmanları, hibrid motorlu süper kısa kalkış ve inişli ulaştırma insansız hava aracının (uçan otomobilin) demo örneğini geliştirecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre yeni ulaştırma aracının, etrafında 15 metre yükseklikte engellerin bulunduğu 50 metrelik alan üzerinde kalkış ve iniş yapabilmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra aracın uçuş mesafesi 1000 kilometre, geliştireceği azami hız ise 300 kilometre/saatin üzerinde olacak.

Rusya İleri Araştırmalar Fonu proje yöneticisi Grigoriy Makeiç, “Önümüzdeki 4 yıl içinde hava aracının teknik görünümünün belirlenmesi, modellerin aerodinamik borularda test edilmesi, aracın bire bir ölçekli demo örneğinin geliştirilmesi, ayrıca kara ve hava testlerinin yapılması yönünde çalışmalar planlandı” ifadelerini kullandı.