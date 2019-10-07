Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'ndan 1 ay sonra enkazdan canlı kurtarılan köpeğe 'Mucize' adı verildi

Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası'ndan tam bir ay sonra yıkıntılar arasından bir köpek canlı çıkarıldı. Köpeğe ‘Mucize’ adı verildi.

Bahama Adaları'nı vuran ve 43 kişinin ölümüne yol açan Dorian Kasırgası'ndan bir ay sonra, Marsh Harbour şehrinde yıkılan bir binanın enkazından bir köpek kurtarıldı.

Köpek, ‘Big Dog Ranch’ adlı kurtarma ekibi tarafından insansız bir hava aracı sayesinde bulundu. Enkazı kızılötesi tespit cihazlarıyla tarayan ekip, köpeğin klima ünitesi ve kırılan camların altında mahsur kaldığını gördü.

'Miracle' dog found alive after month trapped under #HurricaneDorian debris pic.twitter.com/lZaj6Faj0M — Ruptly (@Ruptly) October 7, 2019

Ekibin Sözcüsü Chase Scott, bir yaşındaki köpeğin yağmur suyu içerek hayatta kaldığını, açlıktan bir deri bir kemik olduğunu ve yürüyemediğini belirtti. Ancak buna rağmen köpeğin, kurtarıcılarını görünce mutluluktan kuyruğunu salladığını da söyledi.

‘Mucize’ adı verilen köpeğe hem tıbbi hem de duygusal destek sağlanacak. Scott, “Tedavinin ardından eğer sahibi bulunmazsa Mucize’yi sahiplendireceğiz” dedi.

Ekibin bugüne kadar 139 köpeği kurtardığı belirtildi.