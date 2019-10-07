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    Fırat Kurtoğlu

    Türkiye'de 40 bin 'lord' ve 'lady' var

    © AA / Ahmet Dumanlı
    Yaşam
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    Türkiye'de, İskoçya'nın batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden 1 metrekarelik arazi alarak 'lord' ve 'lady' unvanına sahip olan 40 bin kişi bulunuyor.

    İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, ‘lord’ ve ‘lady’ unvanına sahip olabiliyor.

    Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve eşi Bun Rany
    © REUTERS /
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    Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimi almak amacıyla 10 yıl önce İngiltere'ye giden Fırat Kurtoğlu, İskoçya'ya yaptığı bir seyahat sırasında, bu ülkede hayata geçirilen arazi satışı projesinden haberdar oldu. Kurtoğlu, ilk önce kız arkadaşına orijinal bir hediye vermek amacıyla 1 metrekarelik arazi satın aldı. Kız arkadaşına bu sayede ‘lady’ unvanını kazandıran Kurtoğlu, daha sonra kendisi de aynı yöntemle arazi satın alarak ‘lord’ unvanını elde etti.

    ‘24 BİN LADY, 16 BİN LORD’

    Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Kurtoğlu, 2013'te dünyanın en sıra dışı hediyelerinin satışını gerçekleştiren bir şirket kurdu. Bu şirket üzerinden İskoçya'daki arazi satışlarına aracılık eden Kurtoğlu sayesinde Türkiye'de son 6 yılda 40 bin kişi ‘lord’ ve ‘lady’ unvanına sahip oldu. Bu kişilerden 24 bini lady, 16 bini ise lord. Genellikle erkekler, eşlerine ya da sevgililerine orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı alıyor.

    TÜRKİYE'DEN ‘LORD’ VE ‘LADY’ UNVANI ALAN ÜNLÜLER

    İngiltere-Brexit
    © REUTERS / Tolga Akmen
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    Türkiye'den ‘lord’ ve ‘lady’ unvanı alan ünlüler arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Hazal Kaya, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Kenan Doğulu, Beren Saat, Sibel Can, Radyo Programcısı Geveze, Seda Akgül, Beyazıt Öztürk ve Wilma Elles de yer alıyor.

    LORDLAR VE LADYLAR, HER YIL MAYIS AYINDA BULUŞUYOR

    Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘lord ve lady’ unvanlarının hediye olarak verilmesinin çok orijinal bir fikir olduğunu, bu hediyeyi internet üzerinden satmaya karar verdiğini söyledi.

    İskoçya'nın bu arazi satışını iki amaçla gerçekleştirdiğini aktaran Kurtoğlu, "İskoçya'nın doğal tarihi bölgelerinden 1 metrekare bir yer alıyorsunuz, İskoçya bunun karşılığında lord ve lady unvanı veriyor. Birincisi buradan kazanılan para İskoçya'daki doğal yaşamın korunması için kullanılıyor. Bu bölge Avrupa'nın da en güzel noktalarından biri. İnanılmaz güzellikte bitki örtüsü ve manzarası var. Bölgede bulunan bir bataklık bu projeden elde edilen gelirle kurutularak yeşil alana dönüştürüldü. Bu şekilde İskoçya'nın dünya çapında tanınması da sağlanarak, turizminin gelişmesine katkı sağlanıyor" değerlendirmesini yaptı.

    İskoçya- Edinbrugh
    © REUTERS / RUSSELL CHEYNE
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    Her yıl Mayıs ayının 12-14'ü arasında bu unvan sahiplerinin İskoçya'ya giderek, arazilerini ziyaret ettiklerini anlatan Kurtoğlu, bu unvanları alan kişilerin büyük bir kısmının bu buluşmaya katıldığını belirtti.

    ‘LADY VE LORD OLMANIN MALİYETİ 105 STERLİN’

    İskoçya'nın, bu faaliyetler için yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla sistemin yürüdüğünü ifade eden Kurtoğlu, "Bu ürün bütün dünyada satılıyor. Türkiye'ye ayrılan kontenjan her ay için 500 adet. Türkiye'den ilgi büyük. Her ayın kotası, ikinci haftada doluyor. Lord ve lady unvanına sahip olmanın maliyeti 105 sterlin. Dönem dönem kampanyalar yaparak bunu yarı fiyatına düşürüyoruz" diye konuştu.

    ‘EN ÇOK GELEN SORU 'ARAZİ ÜZERİNE EV YAPABİLİR MİYİM?’

    İngiltere'deki lady ve lord unvanlarının babadan oğla geçtiğini, İskoçya'da ise bu unvanların toprak sahipliğine dayandığını aktaran Kurtoğlu, "Bize en çok gelen soru 'Arazi üzerine ev yapabilir miyim?' Maalesef öyle bir şey olmuyor. Ülkenin belirlediği birinci derece sit alanı bu araziler. Ne kadar yer alırsanız, herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Lord ve lady unvanının verildiği sertifikanın üzerinde, araziye ait parsel numarası da yer alıyor. Bu sertifika sadece unvan değil aynı zamanda tapu mahiyetinde" ifadelerini kullandı.

    SERTİFİKA, İSKOÇYA'DAKİ YETKİLİ ŞİRKET TARAFINDAN DÜZENLENİYOR

    Theresa May
    © REUTERS / Peter Nicholls
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    Sertifikaların, İskoçya'daki yetkili şirket tarafından düzenlendiğini belirten Kurtoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

    "Başvurunun yapılmasının ardından 2.5 hafta süren uluslararası kayıt süreci var. Satış gerçekleştikten sonra başvuru formu dolduruluyor. Bu form daha sonra İskoçya'ya gönderiliyor. Form incelendikten sonra uluslararası kayıt yapılıyor ve sertifika gönderiliyor. Arzu eden başvuru sahiplerine başvuru süreçlerin de biz de ücretsiz olarak destek sağlıyoruz.

    Bu sertifika sayesinde İskoçya ile yasal bir bağınız olmuş oluyor. Ayrıca orada 1 metrekarelik alanınız oluyor. Dolayısıyla bu bile o ülkeye giriş yapmanız için bir sebep. Bu belge sayesinde kabul edilme şansınız çok yüksek. Ülkenin istemediği negatif kriterlerden birine sahip değilseniz, vize noktasında olumlu cevap almanıza katkı sağlayan, başka hiçbir sebep göstermeksizin o ülkeye giriş yapmanızı sağlayacak yardımcı enstrüman olarak bakabilirsiniz. Bu belgeyi alan birçok kişi sorunsuz şekilde İskoçya'ya kendi yerini almaya gidiyor. Bu unvana sahip olanlar yılın istediği herhangi bir gününde arazisini görmeye gidebiliyor. Sizi orada karşılayacak bir ekip bekliyor. Özellikle mayıs ayında gerçekleştirilen buluşma nedeniyle rezervasyonlar 3-4 ay öncesinden dolmuş oluyor."

    Etiketler:
    Avrupa, Kenan Doğulu, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Hazal Kaya, Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Fırat Kurtoğlu, İngiltere, kolordu, lady, İskoçya, Glencoe Bölgesi
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