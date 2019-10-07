Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı, saat verdi

SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK
Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek. Kentte yağışlı hava etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji ayrıca İstanbul'da başlayacak yağış için saat de verdi.
SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK
Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek. Kentte yağışlı hava etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)