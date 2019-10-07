BM’deki konuşmasıyla dikkatleri üzerine toplayan İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, önce ABD Başkanı Trump’ın, sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendisi hakkındaki sözlerini yazdığı Twitter biyografisini değiştirdi. Daha önce liderlerle bu yolla ‘atışan’ Greta, biyografisini hiçbir gönderme içermeyecek bir hale getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmasıyla ilgili heyecanını paylaşmadığı ve ‘iyi ama yeterince bilgilendirmediğini’ söyledikten bir gün sonra Greta, Twitter’daki biyografisine bu sözleri yazmıştı. Ancak Greta, bugün de bir değişikliğe giderek, göndermelerden vazgeçti.

Greta, hesabının biyografi kısmına sadece “16 yaşında Asperger sendromlu iklim ve çevre aktivisti” ifadelerini yazdı.

© Fotoğraf : Twitter Greta, Putin’in sözlerinden sonra değiştirdiği Twitter biyografisini yeniden düzenledi

Greta Putin’den önce Trump’a da bu yolla yanıt vermişti.

Trump, BM İklim Zirvesi’nde Greta’nın kıyamet uyarısı tarzındaki ateşli konuşmasıyla dalga geçmek için "Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu genç bir kıza benziyor. Görmesi çok hoş" diye tweetleyince, Greta da Twitter biyografisinde kendini "Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu bir genç kız" diye tanımlamıştı.

Putin ise, Greta’nın iklim değişikliği için adım atılması talebinde bulunduğu konuşmasıyla ilgili duyulan genel heyecanı paylaşmadığını, birilerinin çocukları kendi çıkarları için kullanmasının kınanması gerektiğini söyledi.