YouTube'dan günde 25 euro kazanan Victoria Beckham kanalını kapattı

Daily Mail'in haberine göre, geçen yıl moda dünyasına dair bilgilerini paylaşmak için YouTube’da bir kanal açan Beckham beklediği ilgiyi bulamadı.

Videolar için çok masraf yapan Beckham, kanal günde sadece 25 euro kazandırınca çalışmalarını bitirdi.

Daily Mail' konuşan kaynak, Beckham'ın çekimlerden zevk aldığını ancak kazandığı ücretin prodüksiyon maliyetlerini karşılamaya yetmediğini söyledi.

Victoria Beckham axes YouTube channel where she showed off details of her enviable life because it was bringing in just £25 per day https://t.co/Q7ADNaMu0D — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 6, 2019

​Menajeri ise Business Insider'a yaptığı açıklamada bilgilerin doğru olmadığını ve Beckham'ın 'yoğunluktan dolayı son günlerde yeni videolar çekemediğini' belirtti.

109 bin kişi takip ettiği kanalında Beckham defilelerin sahne arkasına dair görüntüler, moda ve makyaj tüyoları paylaşıyordu.

Beckham'ın en çok izlenen videosu ise yalnızca 600 bin görüntülenme sayısına ulaşabilmişti.