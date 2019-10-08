1 milyon TL'lik soruyu bilen Arda Ayten: Tanımadığım ne çok akrabam varmış, mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar

'Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasında ilk defa son soruyu doğru yanıtlayan tıp öğrencisi Arda Ayten, "Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar" dedi.

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında finalde '10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?' sorusunu bilen Arda Ayten, 1 milyon liralık ödülün sahibi oldu.

Sabah gazetesinden Sırrıberk Arslan'a konuşan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Arda, yarışmayı kazandıktan sonra tanımadığı birçok kişinin kendisini aradığını söyledi.

Arda, "Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduktan sonra hepsi beni hatırladı. Ama ben onların hiçbirini hatırlamadım. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar" dedi.

Arda, kendisine 1 milyon lira kazandıran soru ile ilgili şunları söyledi:

"Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu en iyi anlatan da İstiklal Marşımızdır. Milli Marşımızı hepimizin ezbere okuyabilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hele bu kişi bir üniversite öğrencisi ise. Ben de bunu yaptım. İstiklal Marşımız sadece duvarlarda çerçevelere asılmış değil yüreklerimize kazınmış olması gerekir. Aslında bu soruya anında cevap vermem gerekirdi, tek üzüntüm bu."