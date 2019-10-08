Okul kapısında her gün ağlayan kızını avutmak için 'minik' bir çözüm buldu

Norfolk’un Wymondham kasabasında yaşayan 40 yaşındaki Melissa Conlon, her sabah kızı Elsie’yi okula bıraktığını, kızının ‘ayrılık kaygısı’ yaşadığı için hıçkırıklara boğulduğunu, titrediğini ve içeri girmek istemediğini anlattı.

Bu durumu değiştirmek isteyen Melissa, bir gün internette gördüğü bir numarayı denemeye karar verdi. Hem kendi avcuna hem de kızınınkine minik bir kalp çizen Melissa, buna her bastığında kızına ‘sihirli bir kucaklama’ vereceğini söyledi.

Çözümünü sosyal medyadan da paylaşan Melissa, şu ifadeleri kullandı; “Her kim bu fikri bulduysa, sen bir dâhisin. Elsie okula giderken her zaman biraz ayrılık kaygısı yaşıyordu, bu durum tatillerden sonra çok daha kötü oluyordu. Bu sabah da okula gideceği için içi içini yiyordu. Ben de ‘ne kaybederim ki’ diye düşündüm. Bunu (kalp şekli) kendi elime ve onunkine çizdim. Kalplerimizi şarj etmek için ele ele tutuşup okula yürüdük. Yol boyunca ‘şarj olmadı mı daha?’ diye sordu bana. Sınıfa vardığımızda tamamen şarj olduğunu söyledim ve ne zaman beni özlese buna basmasını, ona sihirli bir kucaklama vereceğimi anlattım. Ben de aynısını yapacağımı söyledim. Hiç ağlamadan beni öptü ve gülümseyerek sınıfa girdi. Eve geldiği zaman kaç kere düğmeye bastığımı sordu, ben de ’10 defa’ dedim. Gülerek ‘ben de’ dedi.”

Melissa Conlon’un paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alırken, aynı durumu yaşadığını söyleyen pek çok kullanıcı da bu çözümü deneyeceğini belirtti.